Круизный лайнер с заболевшими COVID-19 пришвартовался на Кубе

Британский круизный лайнер MS Braemar, на борту которого подтверждены пять случаев заражения коронавирусом, а более 50 человек находятся с симптомами COVID-19, в 7 утра по местному времени пришвартовался в кубинском порту Мариэль в 40 километрах от Гаваны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава пресс-департамента МИД Кубы Хуан Антонио Фернандес.

Предполагается, что ориентировочно в 13:00 (20:00 мск) пассажиры начнут сходить на берег, после чего их автобусами доставят непосредственно к трапу самолетов британской авиакомпании British Airways, специально направленных в международный аэропорт Гаваны за путешественниками.

По данным компании-туроператора Fred Olson, во время стоянки MS Braermar в порту Виллемстад острова Кюрасао еще 10 марта на судне выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Затем кораблю отказали в заходе в свои порты Барбадос и Багамские острова, а также и сам Кюрасао. На помощь в этой непростой ситуации пришла лишь Куба, которая согласилась разрешить высадить пассажиров лайнера и переправить их в аэропорт к самолетам, присланным за путешественниками из Великобритании. На борту лайнера находятся 682 пассажира и 381 член экипажа. Из них с симптомами, характерными для COVID-19, изолированы от окружающих 25 пассажиров и 27 членов экипажа, в том числе один врач.