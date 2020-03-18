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18.03.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Текст: Игорь Зубков
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Евро в ходе торгов в среду достигал пика 87,66 рубля, затем скорректировался до 86,86 рубля (+3,96).

Банк России увеличил валютные интервенции до 5,5 млрд рублей в день

Ослабление рубля вызвано продолжением масштабных распродаж на российском фондовом рынке (индекс РТС -10%, индекс Мосбиржи - 4%) вслед за мировыми площадками и снижением цен на нефть до минимумов 2002-2003 годов.

По данным биржи ICE, стоимость майского фьючерса на баррель сорта Brent в среду потеряла более 10%, подойдя к рубежу 26 долларов, цена апрельского фьючерса на WTI обвалилась на рекордные 18%, до 22,77 доллара.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи ММВБ-РТС Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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