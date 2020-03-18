Курс рубля снова снизился из-за нефти и коронавируса

На биржевых торгах вчера днем российская валюта вплотную приблизилась к психологически важной отметке в 80 рублей за доллар, но на момент написания материала ее не достигла. Курс евро превышал на пике 87,6 рубля. Цены на нефть накануне поставили очередной рекорд - баррель Brent опускался ниже 27 долларов, это минимум с 2003 года.

Из-за пандемии коронавируса в "красной" зоне снова были все мировые рынки. Пока его распространение не удастся взять под контроль, настроения на них явно останутся негативными. При этом ФРС США, ЕЦБ и другие центробанки развитых стран объявили о масштабных программах количественного смягчения - выкупе активов, чтобы насытить рынки ликвидностью. Пока, судя по продолжающемуся снижению мировых индексов, инвесторы не очень верят в эти меры.

С другой стороны, насыщение рынков ликвидностью не может пройти слишком быстро, поэтому есть надежда на отложенный позитивный эффект. Кроме того, министр нефти и вице-премьер Ирака Тамер аль-Гадбан предложил собрать встречу в распавшемся формате ОПЕК+ для балансировки нефтяного рынка.