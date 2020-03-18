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18.03.2020 22:48
Рубрика: Общество

Каникулы без ущерба

Анна Кузнецова просит Госсовет поддержать родителей
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Столичный выпуск № 59(8113)
Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила рабочей группе Госсовета по коронавирусу предусмотреть меры поддержки семей с детьми в период карантина.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: Виктор Васенин/РГ Детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: Виктор Васенин/РГ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: Виктор Васенин/РГ

Вынужденные школьные каникулы особенно пугают родителей. Не каждая мама и не каждый папа могут работать из дома, да еще - учителем, объясняя "среднее арифметическое" чаду на дистанционном обучении. Кроме уроков родителю предстоит продумать, как провести домашнее заточение детей с пользой. Этот вопрос волнует и детского уполномоченного Анну Кузнецову.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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Она убеждена, что детский досуг нужно сделать полезным, но прежде всего - безопасным. Поэтому Кузнецова обратилась в рабочую группу Госсовета по коронавирусу с просьбой поддержать детей и родителей, ведь часть организаций и предприятий уже переведена на дистанционную форму работы.

- Я надеюсь на гибкость и других работодателей в отношении сотрудников, у которых есть малолетние дети, - говорит Анна Кузнецова. - Там, где профессией не предусмотрены дистанционные формы работы, необходимо найти иные варианты помощи и поддержки родителей.

Детский омбудсмен считает, что стоит рассмотреть возможность предоставления льготных финансовых каникул на период карантина для семей с детьми, члены которых вынужденно теряют доход и не могут покрыть кредитные обязательства, в частности по ипотеке.

Кроме того, Анна Кузнецова считает необходимым предусмотреть гибкую систему оценок аттестации для тех детей, кто не может обучаться по дистанционной системе. Например, дома нет компьютера, или компьютер всего один на пятерых детей в семье, или он занят родителями.

- Важно, чтобы из-за вынужденных каникул права несовершеннолетних не были ущемлены, - считает Анна Кузнецова. - Здесь не нужно новых законов, здесь нужно понимание ситуации, умение услышать друг друга и принять верное решение.

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