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Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением

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    18.03.2020, 20:39
Текст:   Олег Усков

Российский проект Little Big, который должен был представлять Россию на "Евровидении-2020" с песней UNO, и, согласно ряду мнений, имел все шансы стать триумфатором смотра, прокомментировал отмену мероприятия. Назвав такое решение оргкомитета конкурса единственным правильным в сложившейся ситуации.

Фото: instagram.com/ thisiswatt
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"Наверняка вы уже слышали, что "Евровидение-2020" отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", - говорится в Instagram-сообщении группы.

Далее участники коллектива благодарят соотечественников и зарубежных слушателей за ту поддержку, что они получали с момента объявления Little Big участниками конкурса.

"Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!" - подытожено обращение.

Вспышка нового коронавируса была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта. На текущий момент в мире заражены более двухсот тысяч человек.

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