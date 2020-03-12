Лидер Little Big рассказал о песне группы для "Евровидения"

Участники проекта Little Big, назначенного представлять Россию в этом году на фестивале "Евровидение" в Роттердаме, рассказали о песне, с которой отправятся на смотр.

По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, прозвучавшим в эфире радио NRJ, трек был написан спонтанно и не задумывался как конкурсная композиция.

"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас", - интригует фронтмен, уточнив: "придумали мы ее на отдыхе, когда поехали отдыхать в январе".

Как сообщил Илья, пока все еще таинственный их трек - "рок-диско, метал-диско". И подытожил: "Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное".

Премьера композиции состоится сегодня, 12 марта, в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Ранее отрывок из предполагаемой песни LB для "Евровидения" появился в Сети. Но солистка проекта эту гипотезу опровергла.