В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для "Евровидения"

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.

Пятнадцатисекундный фрагмент был опубликован на YouTube 3 марта. С пометкой "Little Big "UNO" (Official Audio) Eurovision 2020 Russia".

По словам представителя группы, которые транслирует 78.ru, не стоит спешить с выводами - нужно дождаться официального анонса. Ведь то, что появилось в Сети, вполне может и не быть официальной песней Little Big для "Евровидения" от России.

Менеджер уточнила: композицию нужно представить организаторам конкурса до 9 марта.

При этом солистка LB Софья Таюрская в прямом эфире в своем Instagram заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному мероприятию.

"Евровидение" должно, если ничего не изменится, пройти в Роттердаме: первый полуфинал - 12 мая, второй -14-го, финал - 16-го.