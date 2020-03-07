Новости

Вышел трейлер 2-го сезона сериала про корейских зомби "Королевство" 17:38
У "Красавицы и чудовища" появится сериал-приквел 17:28
Коронавирус принес создателям фильма о Джеймсе Бонде огромные убытки 12:28
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет 10:37
Вышел трейлер военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом 06.03.2020

В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для "Евровидения"

Поп-музыка
    07.03.2020, 17:52
Текст:   Олег Усков

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Украинской певице пришлось оправдываться за похвалу в адрес Little Big

Пятнадцатисекундный фрагмент был опубликован на YouTube 3 марта. С пометкой "Little Big "UNO" (Official Audio) Eurovision 2020 Russia".

По словам представителя группы, которые транслирует 78.ru, не стоит спешить с выводами - нужно дождаться официального анонса. Ведь то, что появилось в Сети, вполне может и не быть официальной песней Little Big для "Евровидения" от России.

Менеджер уточнила: композицию нужно представить организаторам конкурса до 9 марта.

При этом солистка LB Софья Таюрская в прямом эфире в своем Instagram заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному мероприятию.

"Евровидение" должно, если ничего не изменится, пройти в Роттердаме: первый полуфинал - 12 мая, второй -14-го, финал - 16-го.

Новости

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет 06.03.2020
Беременная Кэти Перри и Блум отменили свадьбу из-за коронавируса 06.03.2020
"Болливудский "Оскар" отменили из-за коронавируса 06.03.2020
"Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса 06.03.2020
⧣ Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Сын Высоцкого прокомментировал рекламу ФБР с фотографией отца 06.03.2020
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
Украинской певице пришлось оправдываться за похвалу в адрес Little Big 05.03.2020
⧣ музыка
Фото: Олег Прасолов/ ТАСС
Юрий Лоза рассказал о пропаганде гомосексуализма в песнях 05.03.2020
Экс-солистка "ВИА Гры" Седокова рассказала о домогательствах 05.03.2020
Украинскую певицу затравили в Сети за пост о Little Big 04.03.2020
⧣ Евровидение
Фото: Little Big/ youtube.com
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на "Евровидение" 03.03.2020
Филипп Киркоров оценил шансы Little Big на "Евровидении" 03.03.2020
Лоза объяснил, почему не будет болеть за Little Big на "Евровидении" 03.03.2020