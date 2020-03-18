Любимова поручила учреждениям культуры разработать онлайн-программы

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочего совещания, которое состоялось в ведомстве, дала поручение всем учреждениям культуры разработать онлайн-программы. Согласно поручению, в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках.

"Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн. Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты", - отметила Любимова.

В релизе, подготовленном по этому поводу пресс-службой министерства культуры, отмечено, что Федеральные музеи первыми объявили о своих онлайн-активностях. Музей Победы рассказал про официальный YouTube-канал, где публикуются лекции на военную тематику. Одной из новинок станет новая экскурсионно-образовательная программа для школьников. Два раза в неделю на YouTube-канале музея будут выходить интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции "Подвиг Армии", диорамном комплексе, панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев".

Ознакомиться с собранием произведений на специализированном портале предложил "Виртуальный Русский музей". Также виртуальные выставки доступны на ресурсах Государственного Исторического музея, Государственного музея Л.Н. Толстого, музея "Малые Корелы", Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" и многих других.

Специализированную программу подготовили и концертные залы. На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тысячи видеозаписей значимых концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляциям Санкт-Петербургской филармонии, где помимо самого концерта, зрители услышат комментарии музыковедов. Трансляции проходят на сайте филармонии и в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Большой театр 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года).

Собственный телевизионный канал имеет Мариинский театр, где знакомит зрителей со своими проектами. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта. В прямом эфире можно посмотреть творческие мастерские, а также выступления участников международного фестиваля арфы "Северная лира".

Малый театр предоставил возможность прикоснуться к уникальному звуковому архиву, представляющему собой аудиозаписи спектаклей с 1938 года. YouTube-канал театра по праву признан профессиональным сообществом одним из лучших в стране.

На портале "Культура.РФ" собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.

"РГ" будет и далее информировать читателей о том, как переходят на работу онлайн театры, музеи, концертные залы, кинопрокатчики и другие культурные площадки.