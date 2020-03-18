Указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл"

В связи с угрозой распространения в Республике Марий Эл новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности.

2. Запретить до 15 апреля 2020 г. проведение на территории Республики Марий Эл спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. Проведение на территории Республики Марий Эл досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.

3.2. С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися организаций, указанных в пункте 7 настоящего Указа, при этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для обучающихся 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

4. Гражданам:

4.1. Посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Республики Марий Эл по номеру телефона +7(8362)-45-18-08.

4.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

4.1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4.2. Прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств - членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4.2 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

6. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

6.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего Указа.

6.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

6.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

6.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

7. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения до 21 марта 2020 г. учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей.

8. Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл и организаций.

9. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

10. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

11. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







