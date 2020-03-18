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18.03.2020 23:54
Рубрика: Власть

Минобороны назвало фейком приказ о "комендантском часе" в Москве

Появившееся в соцсетях изображение "приказа Минобороны" о якобы введении в Москве "комендантского часа" - фальшивка, сообщили в оборонном ведомстве. В качестве источника происхождения фейковой информации в министерстве назвали "одну из соседних стран".

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"Распространенное в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран​​​, - говорится в официальном комментарии военного ведомства. - Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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