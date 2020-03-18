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18.03.2020 19:24
Рубрика: Общество

Минобрнауки не будет вводить карантин в студенческих общежитиях

Текст: Мария Агранович

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проводит третье заседание рабочей группы по организации обучения студентов в условиях предупреждения распространения коронавируса.

Накануне министр уже заявил, что ни на стипендии, ни на зарплаты преподавателей эта ситуация никак не повлияет. А что со студентами-контрактниками? Будут ли как-то изменяться их договора, нужны ли дополнительные соглашения?

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Переход на дистанционное обучение не влечет за собой изменение формы обучения,-сказал Фальков. - Менять и дополнять договор не нужно. Но вуз должен обеспечить услугу в полном объёме.

По словам министра, сейчас нужно вести обстоятельную работу не столько со студентами, сколько с преподавателями. Для большинства из них это совершенно новая информационная инфраструктура.

Закрывать общежития министерство также не собирается.

- Мы устранили основной опасный момент - лекционные аудитории. В случае с общежитиями рекомендуем тем студентам, которые могут уехать домой и оттуда наладить связь с преподавателями через электронные вузовские системы, сделать это, - подчеркнул Валерий Фальков. - О полном карантине речи не идёт. На наш взгляд, логично закрыть общежития для гостей, регулярно проводить санобработку.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Распространение коронавируса COVID-19

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