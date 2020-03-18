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18.03.2020 20:35
Рубрика: Власть

"Голубые каски" за партой

В России будут готовить миротворцев для ЮАР
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
В вузах Минобороны России скоро могут начать подготовку миротворцев из Южно-Африканской Республики. По словам нашего посла в ЮАР Ильи Рогачева, этот вопрос находится "в стадии проработки".

Сейчас в военных ведомствах двух стран обсуждают детали проекта. В частности, решают, сколько "голубых касок" потребуется властям Претории, и офицеры каких специальностей востребованы африканским государством для работы в "горячих точках".

Другое направление военного сотрудничества РФ и ЮАР уже относится к деятельности организации БРИКС, куда они входят. Речь - о повышении уровня боевой подготовки миротворческих контингентов этой организации за счет обеспечения "голубых касок" современными средствами разведки, включая беспилотную авиацию.

Правда, о подробностях данной программы Рогачев говорить не стал.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Можно предположить два варианта. Первый - наша страна и Южно-Африканская Республика предоставят миротворцам БРИКС имеющиеся в армиях РФ и ЮАР дроны. Второй - страны совместно займутся разработкой нового разведывательного беспилотника для выполнения задач "голубыми касками" организации.

В том, что Москва и Претория решили плотно сотрудничать именно в сфере миротворчества, ничего удивительного нет. Оба государства давно и достаточно эффективно работают по таким программам по линии ООН и накопили богатый опыт подобной деятельности.

Рогачев напомнил, что, к примеру, ЮАР является второй после Индии страной БРИКС по численности "голубых касок" - в стране их около 1250 человек. "Большинство находится в Демократической Республике Конго, где они активно взаимодействуют с российскими военными наблюдателями", - отметил посол.

Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
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Напомним, что в апреле прошлого года президент России тоже санкционировал отправку в Конго небольших групп наших военных - для работы в составе миссий ООН по стабилизации обстановки и поддержанию мира в этой африканской стране.

Позже замминистра обороны РФ Александр Фомин пояснил, что новый контракт касается, прежде всего, обслуживания и эксплуатации советской военной техники, стоящей на вооружении конголезской армии. Это бронированные и легкобронированные машины, реактивная и ствольная артиллерия, вертолеты и т.д.

Хотя такое оружие по-прежнему надежно и эффективно, оно все же нуждается в сервисе, ремонте и модернизации.

Тогда же Фомин сообщил, что идут переговоры о поставках в Конго нового, уже российского арсенала. А еще - о возможности направления туда наших спецов для обучения местных военных.

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