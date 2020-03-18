Мишустин поручил отстрочить уплату налогов для авиакомпаний и турфирм

Премьер-министр Михаил Мишустин раздал ряд поручений для помощи туристическому бизнесу и авиаперевозчикам, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

Федеральная налоговая служба должна предоставить отсрочки на уплату налогов и страховых взносов до 1 мая. Министерство финансов откажется от начисления пени из-за задолженности, которая возникнет по причине такой отсрочки.

Министерство экономического развития до 1 апреля подготовит законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве. ФНС, госкорпорациям, федеральным и органам исполнительной власти предписано до 1 мая отложить подачу заявлений о банкротстве в отношении должников, если ранее по фирмам не возбуждалось дело о банкротстве. Аналогичная рекомендация дана регионам и Центробанку.