Новости

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека 04:40
В Приамурье адвоката и следователя осудили за взятку 04:33
На Сахалине пристава-исполнителя обвинили во взяточничестве 04:33
Венесуэла приостановила авиасообщение с другими странами 04:21
Хабаровскую базу отдыха превратят в карантинный блок 04:19
Глава департамента ветеринарии Якутии уволен после скандала 04:08
Экс-заведующая магаданским детсадом сбежала в Сочи, украв миллион 03:58
Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах 03:45
Байден одержал уверенную победу на праймериз в штате Флорида 03:23
Австралийцам запретили выезжать из страны 02:50
Полмиллиона медицинских масок доставили из Китая в Испанию 02:20
Число жертв коронавируса на Украине увеличилось до двух человек 01:46
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 01:25
Иммунологи предложили лечить коронавирус антителами переболевших 17.03.2020
В Черногории зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом 17.03.2020
В Сербии введен "комендантский час" для противодействия коронавирусу 17.03.2020
На фестивале огня в Иране пострадали 470 человек и двое погибли 17.03.2020
В Саранске возле школы обнаружили труп младенца 17.03.2020
Минобрнауки приостанавливает все проверки своих вузов 17.03.2020
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом 17.03.2020
Трейлер: все проекты HBO, которые помогут нам переждать пандемию 17.03.2020
Моногородам помогут субсидиями на социальные объекты 17.03.2020
Премьеру "Черной Вдовы" отменили из-за коронавируса 17.03.2020
Володин о Гагариной: Она была надежным тылом для супруга 17.03.2020
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель 17.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 00:20
Рубрика: Спорт

В Токио по расписанию

МОК призвал атлетов продолжить подготовку
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8111)
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что продолжит готовиться к Олимпиаде в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, согласно плану.

- За четыре месяца до начала Игр нет необходимости принимать радикальные решения. Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. - МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм.

Российский боксер Батыргазиев завоевал путевку на Олимпиаду-2020

К настоящему моменту коронавирус уже внес свои коррективы в расписание олимпийских квалификаций. Однако 57 процентов квот уже распределены. Оставшиеся лицензии будут разыграны с учетом сложившейся ситуации и в соответствии с рядом принципов. Так, изменения в системах отбора и распределение квот будут сделаны на основе текущих результатов (к примеру, рейтингов спортивных федераций или исторических достижений), а также будут опираться на существующие системы квалификации такие, как результаты континентальных или региональных соревнований. Основываясь на принципах МОК, международные федерации также могут внести свои предложения. Обо всех принятых изменения будет объявлены до начала апреля.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что сейчас как никогда важна олимпийская солидарность.

- Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм в Токио-2020, является нашей заботой номер один, - отметил Бах. - Мы олимпийское сообщество, и мы поддерживаем друг друга и в хорошие, и в трудные времена.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель
ЦИК: Подготовка к голосованию по Конституции начнется со дня опубликования указа
Голикова: В РФ зафиксировано 114 зараженных коронавирусом
Футбол
Футбол
СМИ: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год
Баскетбол
Баскетбол
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им