Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что продолжит готовиться к Олимпиаде в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, согласно плану.

- За четыре месяца до начала Игр нет необходимости принимать радикальные решения. Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. - МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм.

К настоящему моменту коронавирус уже внес свои коррективы в расписание олимпийских квалификаций. Однако 57 процентов квот уже распределены. Оставшиеся лицензии будут разыграны с учетом сложившейся ситуации и в соответствии с рядом принципов. Так, изменения в системах отбора и распределение квот будут сделаны на основе текущих результатов (к примеру, рейтингов спортивных федераций или исторических достижений), а также будут опираться на существующие системы квалификации такие, как результаты континентальных или региональных соревнований. Основываясь на принципах МОК, международные федерации также могут внести свои предложения. Обо всех принятых изменения будет объявлены до начала апреля.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что сейчас как никогда важна олимпийская солидарность.

- Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм в Токио-2020, является нашей заботой номер один, - отметил Бах. - Мы олимпийское сообщество, и мы поддерживаем друг друга и в хорошие, и в трудные времена.