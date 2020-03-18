Указ главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 года № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Мордовия режим повышенной готовности.

2. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019:

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Станция скорой медицинской помощи" по телефону 8-(800)-100-46-60;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019, для оформления листков нетрудоспособности;

3) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Мордовия:

1) отменить командировки на территории иностранных государств и внутри Российской Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны и субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, если они не вызваны крайней необходимостью;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов образовательных организаций и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с признаками респираторных инфекций;

4) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5) направлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о случаях отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций;

7) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

8) установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях.

4. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019;

4) рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других медикаментах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также потребность в обсерваторах для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

5) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия организовать:

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

2) информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, через средства массовой информации;

3) разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

6. Рекомендовать организаторам массовых мероприятий (с числом участников более 50 человек), в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных:

1) отменить или перенести массовые мероприятия;

2) при проведении массовых мероприятий предусмотреть рассадку зрителей с учетом расстояния между ними не менее 1,5 метра, за исключением зрителей, пришедших на мероприятие в составе семьи, входной фильтр перед началом мероприятия и отстранение от участия лиц с повышенной температурой, а также обеспечить проведение текущей дезинфекции по вирусному режиму и обеззараживание воздуха помещений.

7. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозку железнодорожным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте);

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Мордовия новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

3) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

4) обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские организации, проведение ежедневной дезинфекции помещений.

9. Администрации Главы Республики Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







