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18.03.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Стали "красно-синими"

Столичный "Спартак" сменил название
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Мужской гандбольный "Спартак" перестает существовать под предыдущим названием и переименован в ЦСКА.

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Всем владельцам абонементов на сезон, которые захотят их сдать, будет частично возвращена стоимость покупки.

Отметим, что 2 апреля московский клуб должен был сыграть в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России в гостях с "СГАУ-Саратов". Однако 17 марта руководство Федерации гандбола России (ФГР) приняло решение приостановить мужской и женский национальные чемпионаты на неопределенный срок из-за коронавируса.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
РПЛ, КХЛ и Единая лига приостановили сезоны до 10 апреля

"Спартак" был основан в 2017 году и является двукратным серебряным призером чемпионата России (сезоны 2017/18 и 2018/19). Команда трижды доходила до финала Кубка России (2017/18, 2018/19 и 2019/20).

Бывший главный тренер московского гандбольного клуба "Спартак" Василий Филиппов в интервью РИА Новости выразил надежду, что "Спартак" будет воссоздан и сыграет в чемпионате России против ЦСКА.

"Я в свое время сам играл за ЦСКА, который затем был переименован в "Чеховских медведей". И служил в ЦСКА. Но всегда оставался болельщиком "Спартака". В тот момент, когда я играл в ЦСКА, не было гандбольного "Спартака". Жаль, что так все произошло. Бренд "Спартака" хорошо узнаваем в Европе. Надеюсь, что "Спартак" еще вернется, и появится интересное противостояние "Спартака" и ЦСКА в гандболе. Такой матч привлечет еще больше болельщиков на трибуны", - сказал Филиппов.

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