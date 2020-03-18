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Назван самый безопасный в мире смартфон. В России он стоит 63 тысячи рублей

Текст:   Антон Благовещенский
18.03.2020,  
19:28
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Gadget Hacks составили список наиболее защищенных смартфонов, включив в него всего четыре устройства. Смартфоны оценивались более чем по десяти различным параметрам.

Среди этих параметров - безопасность биометрии, способы "ручной" аутентификации, шифрование данных на носителе, наличие чипа для хранения конфиденциальной информации, возможность работы с "песочницей" - защищенной областью диска, блокировка доступа в интернет для каждого приложения в отдельности, очистка данных после нескольких попыток неудачной разблокировки и так далее.

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Лидером по большинству характеристик стал Google Pixel 4 XL, который умеет блокировать приложениям не только мобильный доступ, но и Wi-Fi, поддерживает шифрование резервных копий, ограничивает доступ приложений к местоположению в фоновом режиме и так далее.

На самом деле, "пиксельфон" нельзя назвать однозначным лидером. Другой участник рейтинга, iPhone 11 Pro Max, способен на то, чего не умеет Pixel 4 XL - например, стирать содержимое после нескольких неудачных попыток разблокировки. Еще один победитель - Samsung Galaxy S20 Ultra. В списке лучших также разместился малоизвестный Sirin Finney.

За безопасность нужно платить - в России самая дешевая модификация Google Pixel 2 XL стоит от 63 тысяч рублей, iPhone 11 Pro Max - от 85 тысяч, Galaxy S20 Ultra доступен только у официального "самсунга" по цене 100 тысяч рублей. Криптосмартфон Sirin Finney в России не продается.

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