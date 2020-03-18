Распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области"

В целях предотвращения распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 3.2 статьи 6 Закона Омской области "О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктами 16, 19 Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п:

1. Ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее - территориальная подсистема).

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области.

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной подсистемы.

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы в пределах их компетенции:

1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических последствий;

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование населения о чрезвычайной ситуации;

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;

5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и иных документов;

6) приведение при необходимости сил и средств территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации;

8) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

5. Рекомендовать гражданам:

1) вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, датах пребывания на территориях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, контактную информацию на "горячую линию" по номерам телефона:

+7 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);

+7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области);

+7(3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Территориальный центр медицины катастроф", круглосуточный номер телефона);

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих постановлений главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя;

2) прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с территорий которых решением Правительства Российской Федерации временно ограничен въезд в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (далее - государства с неблагополучной обстановкой), помимо мер, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Омской области (не посещать работу, учебу, общественные места).

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области:

1) прекратить привлечение к работе работников, прибывших из государств с неблагополучной обстановкой, до отмены режима повышенной готовности;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам, осуществляющим трудовую деятельность на территории Омской области, на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу проживания (нахождения) работника;

3) исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя об изоляции;

4) оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящего распоряжения, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок в государства с неблагополучной обстановкой, если они не обусловлены крайней необходимостью;

7) представлять в Министерство труда и социального развития Омской области подробную информацию о профессиональном квалификационном уровне специалистов (с указанием численности каждой категории специалистов), въезжающих на территорию Омской области из государств с неблагополучной обстановкой.

7. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно­ просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, осуществлять мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

8. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Омской области (далее - образовательные организации):

1) взять на особый контроль реализацию санитарно­ противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2) принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, создав их необходимый запас;

3) обеспечить проведение обязательного осмотра обучающихся ("утреннего фильтра") перед началом занятий для выявления обучающихся с- признаками инфекции, соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а также заключительной дезинфекции в период каникул;

4) соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений образовательных организаций в процессе занятий;

5) приостановить массовые мероприятия с участием обучающихся;

6) приостановить выезды организованных групп детей;

7) в течение 2 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего распоряжения провести обсуждение с родителями (законными представителями) обучающихся вопроса о самостоятельном выборе режима обучения;

8) обеспечить освоение образовательных программ в полном объеме, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

9. Рекомендовать Мэру города Омска, главам администраций муниципальных районов Омской области максимально сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, количество участников проводимых мероприятий не должно превышать 1 000 человек.

10. Рекомендовать ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации оказать содействие медицинским организациям государственной системы здравоохранения Омской области в привлечении лиц, обучающихся в ординатуре указанного учреждения, к оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами в составе мобильных медицинских бригад медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области.

11. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить:

1) возможность оформления медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Омской области листков нетрудоспособности для граждан, указанных в пункте 5 настоящего распоряжения (при наличии постановления главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя), без посещения ими указанных медицинских организаций;

2) организацию деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с признаками респираторной инфекции, посещавшим государства с неблагополучной обстановкой, и пациентам старше 60 лет;

3) готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, к приему больных с респираторными симптомами и оперативному оказанию им медицинской помощи, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) вынесение на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области предложений о выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области в целях предупреждения распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

12. Министерству культуры Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области ограничить проведение запланированных на территории Омской области культурно- массовых, спортивных мероприятий на период режима повышенной готовности, количество участников проводимых мероприятий не должно превышать 1 000 человек.

13. Заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру труда и социального развития Омской области, председателю оперативного штаба по координации работы санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области (далее - Штаб) В.В. Куприянову:

1) перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области доклад о ситуации с распространением в Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

14. Определить заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

15. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







