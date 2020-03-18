Открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей

Заработала единая горячая линия для оказания помощи пенсионерам в период сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По телефону 8 (800) 200 3411 люди старше 60 лет смогут проконсультироваться по вопросам профилактики опасного заболевания, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов. По желанию пожилых людей научат самостоятельно заказывать товары первой необходимости через интернет.

Проект реализуется при поддержке Общероссийского национального фронта, Фонда Росконгресс и ПАО "Ростелеком". Координируют работу добровольцев Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.

"На горячую линию поступило уже более 50 заявок на оказание помощи. Также на нее обращаются неравнодушные жители, желающие стать волонтерами проекта и помочь в доставке продуктов", - говорится на официальном сайте ОНФ.

Позвонить по телефону горячей линии можно круглосуточно.

Также в 28 российских регионах открылись штабы ОНФ для оказания помощи маломобильным гражданам и пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома, поскольку попадают в группу риска в условиях распространения коронавируса.