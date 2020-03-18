Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии

Российская певица Пелагея прокомментировала отмену музыкального конкурса "Евровидение-2020" из-за немало пугающего распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, от недуга особенно заметно страдают пожилые европейцы.

"Раз конкурс отменили, значит, всему своё время", - отметила 33-летняя певица в беседе с RT. Указав, что "это была отличная идея с командой Little Big, которая должна была поехать от России".

При этом артистка выражает уверенность, что когда "ситуация с вирусом закончится", конкурс состоится, Little Big туда всё-таки поедут и выиграют.

Ранее отмену праздника прокомментировали сами участники Little Big, заверив, что всецело солидарны с его организаторами.