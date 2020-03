Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)* (ISIS in the Greater Sahara; ISIS in the Greater Sahel; ISIS in the Islamic Sahel; Islamic State in Iraq and Syria - Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and Syria - Greater Sahara (ISIS-GS); Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS); Islamic State of the Greater Sahel), Formed in May 2015 by Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415). Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). Splinter group of Al-Mourabitoun (QDe.141). Committed terrorist attacks in Mali, Niger and Burkina Faso. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

2. ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)* (Islamic State in Iraq and the Levant - West Africa (ISIL-WA); Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP); Islamic State of Iraq and Syria - West Africa (ISIS-WA); Islamic State of Iraq and the Levant - West Africa), Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). Formed in March 2015 by Abubakar Shekau (QDi.322). Splinter group of Jama atu Ahlis Sunna Lidda Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Committed terrorist attacks in Nigeria. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Физические лица

1. AMADOU KOUFA* (Amadou Barry; Amadou Kouffa; Hamadou Koufa; Hamadou Kouffa; Hamadoun Koufa; Hamadoun Kouffa), Koufa, Mali DOB: Approximately 1958, Koufa, Mali DOB: Approximately 1958

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБДУЛАТИПОВА АНИСАТ АБДУЛКАСИМОВНА*, 29.10.1986 г.р., СТ. КАРЛАНЮРТ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АБДУЛЛОВ РИШАТ НАИЛЕВИЧ*, 19.02.1986 г.р., С. АКСЕНОВО ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

3. АБДУЛМУТАЛИБОВА ЛАУРА АХМЕДОВНА*, 29.03.1972 г.р., С. ГЕЛЬХЕН КУРАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АБЛАШЕВ АЛЕВДИН ЭЛЬБРУСОВИЧ, 20.12.1994 г.р., С. КАЗМААУЛ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АГАФОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 20.05.1978 г.р., Г. МОСКВА;

6. АДЖАМАТОВ АЛИХАН ИЗМАИЛОВИЧ*, 12.10.1984 г.р., Г. МАХАЧКАЛА ДАССР;

7. АЗИЗОВ МЕХРОЧ РАХИМБЕКОВИЧ*, (АЗИЗОВ МЕХРОДЖ РАХИМБЕКОВИЧ), 03.03.1998 г.р., Г. ПЕНДЖИКЕНТ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

8. АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 14.10.1981 г.р., Г. САРАТОВ;

9. АЛИБЕКОВ ИДРИС АСЛАНОВИЧ*, 26.07.1996 г.р., С. ХАЛАГ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

10. АЛИЕВ НЕЪМАТУЛЛО АЙНИДИНОВИЧ*, 21.05.1983 г.р., С. БЕШКАПА ОРДЖОНИКЕДЗЕАБАДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

11. АЛИХАНОВА ПАТИМАТ ШАМИЛОВНА*, 15.10.1991 г.р., С. ГУЛАДТЫ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

12. АЛТЫСУЛТАНОВА ЗАРЕМА АУБАКАРОВНА*, 05.08.1988 г.р., С. ПОКРОВСКОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

13. АНДРЕЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 12.10.1976 г.р., Г. КУРСК;

14. АСИЕВА АМИНАТ ХУСАИНОВНА*, 29.01.1982 г.р., С. ПОКРОВСКОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

15. АСИЯЛОВА ЗУЛЬФИЯ КАДЫЛАВОВНА*, 20.10.1982 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

16. АТАЛИКОВ ЗАЛИМ ХАУТИЕВИЧ*, 24.03.1984 г.р., С. АНЗОРЕЙ ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

17. АХМЕДОВ КАМИЛЬ ГАДЖИЕВИЧ*, 23.07.1981 г.р., Г. КАСПИЙСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

18. БАГРАТЯН АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА, 25.07.1977 г.р., Г. КУРСК;

19. БАГРАТЯН АРТЕМ БАБКЕНОВИЧ, 09.05.1972 г.р., Г. АБОВЯН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ;

20. БАЙРАШЕВА КАМИЛА НАБИУЛЛАЕВНА*, 31.01.1990 г.р., С. КУНБАТАР НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

21. БАХОДУРОВ ФИРУЗ ДЖУРАБЕКОВИЧ*, 06.12.1997 г.р., Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

22. БИРЮКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 16.03.1981 г.р., Г. КРАСНОДАР;

23. ВОРОНЕЦ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 07.04.1985 г.р., Г. СЕВЕРОДОНЕЦК ВОРОШИТЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

24. ВОСИДЗОДА МУРОДБЕГИ ОДИНА*, 01.10.1992 г.р., С. НАМОЗГОХ ВАРЗОБСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

25. ВОСПИТАНЮК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 18.11.1979 г.р., Г. МАРГИЛАН ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

26. ГАДЖИАГАЕВА РАГИЛЯ РАМИЗ КЫЗЫ*, 03.08.1969 г.р., Г. КУСАРЫ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;

27. ГАДЖИЕВА АМИНАТ РАМАЗАНОВНА*, 22.03.1969 г.р., С. КОМСОМОЛЬСКОЕ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

28. ГАЙСУЛТАНОВ АПТИ КЮРИЕВИЧ*, 05.01.1993 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

29. ГАТАУЛЛИН ЗАБИР ЗУФАРОВИЧ*, 03.08.1982 г.р., Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

30. ГОРЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 21.12.1994 г.р., Г. ЛЕСОСИБИРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

31. ГУБАЙДУЛЛИН АСХАТ АНВАРОВИЧ*, 21.07.1985 г.р., Г. ХАНАБАД АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

32. ГУСЕЙНОВА ХАЛИМАТ МАГОМЕДОВНА*, 05.08.1993 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

33. ДАВЛАТОВ АБДУКАХХОР ШАМСИДДИНОВИЧ*, 31.05.1991 г.р., С. НАВГОПЕМ ИСФАРИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

34. ДОЛОВ МАРТИН МУХТАРОВИЧ*, 20.10.1984 г.р., С. АНЗОРЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

35. ДОЛОВ РАМАЗАН РУСЛАНОВИЧ*, 12.07.1981 г.р., С. СТАРЫЙ ЛЕСКЕН УРВАНСКОГО РАЙОНА КБАССР;

36. ДУШАЕВ ХАМЗАТ МУХАДИЕВИЧ*, 16.05.1958 г.р., С. АВТУРЫ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

37. ЗУБАРЕВ АЗИЗБЕК ТОЛИБОВИЧ*, 18.04.1991 г.р., ГОР. ДЖИЗАК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

38. КАРАНАШЕВ РУСТАМ ХУСЕЙНОВИЧ*, 23.11.1982 г.р., Г. ТЫРНЫАУЗ КБАССР;

39. КИРГИЗБЕКОВ АСОМИДИН БОТИРОВИЧ*, (КИРГИЗБЕКОВ АСОМИДДИН БОТИРОВИЧ), 14.03.1985 г.р., П. ХАЕТИ-НАВ ЯВАНСКОГО РАЙОНА КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. КИТАЛАЕВА МИЯСАТ ИЛЬДАРОВНА*, 12.07.1994 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

41. КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 02.04.1981 г.р., Г. БЕЛЕБЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

42. КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 17.09.1986 г.р., Г. БРЯНСК;

43. КУНИЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 18.02.1992 г.р., Г. БЕРДСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

44. КУРБАНОВ БАХМУД КУРБАНОВИЧ*, 05.03.1990 г.р., С. ГВАРДЕЙСКИЙ КЛЕТКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

45. КУТЕПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17.06.1998 г.р., Г. КУРСК;

46. ЛОГВИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ*, 31.03.1990 г.р., Г. МАГАДАН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. МАГОМЕДОВ ИСЛАМ МАГОМЕДСАИДОВИЧ*, 01.12.1990 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

48. МАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ ГАДЖИРАБАДАНОВИЧ*, 11.01.1982 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

49. МАКАРОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ*, 21.11.1982 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ;

50. МАМЕДОВА ИРАДА РАМИДИНОВНА*, 07.08.1987 г.р., С. АХТЫ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

51. МАМУРОВ УЛУГБЕК КУРБОНМУРОДОВИЧ*, 07.09.1997 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

52. МАРГАРЯН ДАВИД АРМЕНОВИЧ*, 28.08.1987 г.р., Г. ЕРЕВАН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ;

53. МАРЕМУКОВ АЗАМАТ САРАБИЕВИЧ*, 24.09.1990 г.р., С. ВТОРОЙ ЛЕСКЕН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

54. МАТУЕВ АСЛАН ХАСАНОВИЧ*, 15.10.1980 г.р. ;

55. МЕВЛЮТОВ РУСЛАН МАСАМУДИНОВИЧ*, 02.12.1983 г.р., Г. НОВЫЙ-УЗЕНЬ МАНГЫШЛАКСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР;

56. МЕДЖИДОВА САИДА РАФИКОВНА*, 07.08.1986 г.р., С. КАПИРКАЗМАЛЯР МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

57. МУРОДОВ ДАВЛАТАЛИ РАХМОНАЛИЕВИЧ*, 06.08.1986 г.р., Г. КУЛЯБ (КУЛОБ) РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

58. НУРУМОВ ШАМИЛЬ АХМЕТОВИЧ*, 13.05.1994 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

59. ОРЛОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, 04.05.1956 г.р., Г. ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УССР;

60. ПОЛОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 05.06.1970 г.р., Г. ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

61. РАМАЗАНОВА РАЗИЯТ МАГОМЕДОВНА*, 29.03.1982 г.р., С. КОМСОМОЛЬСКОЕ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

62. РАМАЗАНОВА РАИСАТ МАГОМЕДОВНА*, 16.05.1990 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ ДАССР;

63. РОССИХИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ*, 12.10.1983 г.р., Г. ПЕТРОЗАВОДСК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

64. РУСТАМОВ МАГОМЕДХАН РАМИЗОВИЧ*, 15.06.1977 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

65. РЫШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 06.05.1987 г.р., Г. КУРСК;

66. САФИ АМИНУЛЛАХ*, 30.09.1978 г.р., ПРОВИНЦИЯ КУНАР ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН;

67. СЕФИБЕКОВ РАГИМ АХМЕДБЕГОВИЧ*, 31.08.1988 г.р., С. НЮТЮГ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

68. СОБОЛЕВ КОНСТАНТИН ЛИВЕРЬЕВИЧ, 12.11.1977 г.р., Г. ЧИТА;

69. СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ*, 24.08.1997 г.р., Г. ЛЕСОСИБИРСК,КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

70. СОКОЛОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ, 08.03.1986 г.р., Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

71. УРУДЖЕВА ГЮЛЬЖАМАЛ МИЗАМЕДИНОВНА*, 06.08.1993 г.р., С. КУРУШ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

72. УСМАНОВ ТАМЕРЛАН БАКШИЕВИЧ*, 01.01.1977 г.р., С. ИСТИ-СУ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

73. ФИЛАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.11.1995 г.р., Г. ЩИГРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

74. ХАБИБОВА ЛУИЗА ГАЙДАРОВНА*, 22.11.1984 г.р., С. БАБАЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

75. ХУСАИНОВ РУСТАМ НЕМАДЖАНОВИЧ*, 07.02.1972 г.р., РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАНА;

76. ЧАНИЕВА МАРИНА МАГОМЕДОВНА*, 27.03.1986 г.р., Г. АЛМАТА КАЗССР;

77. ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 31.05.1973 г.р., Г. ВОРОНЕЖ;

78. ШАРИПОВ САЙВАЛИ АБДУВОХИДОВИЧ*, 09.11.1981 г.р., 1 УЧАСТОК П. ПОГРАНИЧНЫЙ ПЯНЖСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

79. ШАХБАНОВА ЛЕЙЛА МАГАРАМОВНА*, 09.02.1988 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

80. ШАХМЕДОВ ТЕЙМУР ИСЛАМОВИЧ*, 06.05.1995 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

81. ШЕСТАКОВ ВИТАЛИЙ НИКИТОВИЧ*, 27.04.1988 г.р., Г. КАНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

82. ШУТЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 22.11.1947 г.р., Г. МАКАРОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

83. ЯКУНИН РОМАН БОРИСОВИЧ, 08.01.1976 г.р., Г. БАЛАШОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

84. ЯМАДАЕВ КАРИМ БЕКМИРЗАЕВИЧ*, 29.08.1981 г.р., С. БЕТЬКИ ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА ТАТАРСКОЙ АССР;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA (Bushusha Mokhtar), 13.10.1969 г.р., TUNIS, TUNISIA;

2. IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI, 25.01.1968 г.р., MANZAL TMIM, NABUL, TUNISIA;

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБДУЛАЕВА ЗАИРА ГАМЗАТОВНА 08.06.1993 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АЗАРЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 09.01.1992 г.р., С. ВАРЮХИНО ЮРГИНСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

3. АЛИГАДЖИЕВ АБДУЛА МАГОМЕДСАЙГИДОВИЧ 22.04.1994 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. БАЙСУЛТАНОВА СААДАТ МАГОМЕДГАДЖИЕВНА 09.02.1990 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. БАТАЕВ САЛАМБЕК САЛАУДИНОВИЧ 23.02.1968 г.р., С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

6. БЕКИРОВ АМИН МУХАМЕДОВИЧ 14.01.1999 г.р., Г. АРМАВИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

7. БЕЛУГИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 11.11.1994 г.р., П. МАРУСИНО МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. БЕЛЫЙ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 14.05.1999 г.р., Г. МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

9. БОНДАРИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 23.10.1965 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

10. ГЕРАСИМОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 16.01.1980 г.р., Г. МАГНИТОГОРСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

11. ИНДРЕЕВ АЗАМАТ РУСЛАНОВИЧ 10.07.1977 г.р., С. НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

12. КУРАСОВ ДЕНИС КОНСТАНТИНОВИЧ 10.05.1997 г.р., Х. ПРИКУБАНСКИЙ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

13. ЛАСТОЧКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 19.08.1978 г.р., Г. КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. ЛАЩЕНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 18.05.1994 г.р., Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. МАКАЧОВ АХМЕД ГАЗИМАГОМЕДОВИЧ 20.08.1961 г.р., С. УНЦУКУЛЬ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

16. МУСАЛАЕВ ГУСЕЙН ХИЗРИЕВИЧ 18.05.1980 г.р., Г. МАХАЧКАЛА ДАССР;

17. НЕЧАЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 04.08.1998 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

18. НИКИШИН ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ 31.05.1997 г.р., С. ИЛЕК ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. НУКАЕВ ХАМЗАТ ВАХАЕВИЧ 05.07.1968 г.р., С. ДУБА-ЮРТ ШАЛИНСКОГО Р-НА ЧИАССР;

20. ПАНТЮШИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 07.11.1992 г.р., Г. НОВОЧЕРКАССК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

21. ПОГОСЯН ВИГЕН АЗАТОВИЧ 12.04.1983 г.р., Г. КАМО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ;

22. САБИТОВ РАФИС РИФГАТОВИЧ 26.07.1978 г.р., Г. КАЗАНЬ ТАССР;

23. СЕФЕРБЕКОВ ИБРАГИМ ИСАБЕКОВИЧ 16.12.1983 г.р., С. СОВЕТСКОЕ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

24. СМИРНОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 27.10.1995 г.р., ДЕР. ДМИТРИЕВСКОЕ ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

25. СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 21.05.1981 г.р., Г. ТВЕРЬ;

26. СОПОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ 14.02.1993 г.р., Г. МОСКВА;

27. ТАТЧАЕВ ТИМУР ВАЛЕНТИНОВИЧ 01.03.1981 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

28. ШУАЙПОВ ГАДЖИБЕК ЗАКИРОВИЧ 13.03.1998 г.р., С. БОГАТЫРЕВКА Г. МАХАЧКАЛЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

29. ЭЛЬГЕРЕЕВ РОМАН ЭЛЛИЕВИЧ 04.10.1977 г.р., Г. ГУДЕРМЕС ЧИАССР;

30. ЯНОВСКИЙ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 29.10.1988 г.р., Г. ЧИМКЕНТ КАЗАХСКОЙ ССР;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом