Россияне считают самыми удобными способами оплаты в онлайн-магазинах банковские карты и электронные кошельки. Эксперты отмечают, что в eCommerce средний чек снижается третий год подряд, однако он все равно выше, чем при оплате наличными. При этом растет число заказов онлайн. По прогнозам, через 2 года половина мировых продаж в такой коммерции будет приходиться на электронные кошельки. Этим обеспокоены банкиры, теряющие комиссионные доходы с транзакций.

Объем глобальных транзакций с использованием цифровых платежей достигнет в 2020 году 4,76 трлн долларов, а к 2023-му - 6,69 трлн долларов. Электронная коммерция останется крупнейшим сегментом этого рынка: Statista прогнозирует, что в 2020 году его объем увеличится до 3,75 трлн долларов. Из них 1,92 триллиона придется на Китай. Поднебесная - мировой лидер по доле интернет-продаж в сегменте B2C. Их вклад в ВВП страны - 5,1%. У России этот показатель составляет 1,3%, отмечается в исследовании Data Insight. В деньгах отечественный рынок достиг по итогам прошлого года 30,6 млрд долларов.

Россияне в 2019 году сделали 425 млн заказов (+41%) в онлайн-магазинах, выручка которых достигла 1,6 трлн рублей (+25%). Средний чек составляет 3,8 тыс. рублей (-14%). В Data Insight под B2C-торговлей понимают покупку физлицом товаров через интернет у юрлица, за исключением заказа готовой еды, покупки билетов на мероприятия и транспорт, цифровых и виртуальных товаров, трансграничных покупок. "Интернет-торговля растет не за счет среднего чека: он сокращается третий год подряд. Количество онлайн-заказов растет в первую очередь за счет увеличения частоты покупок и числа самих покупателей", - отмечают в Data Insight.

С такой оценкой согласны в RBK.money. При этом в компании выделяют сферы, в которых средний чек растет: доставка еды, такси и контент-ресурсы. "Динамика среднего чека отражает изменение платежного поведения. Люди стали чаще платить, но реже делают крупные покупки, заменяя их арендой (например, машины, мебель, жилье и пр.). При этом безналичные платежи показывают средние чеки выше, чем при оплате наличными. Это связано с удобством оплаты дорогой покупки картой", - рассказал гендиректор RBK.money Денис Бурлаков.

По его словам, распространение бесконтактных платежей привело к тому, что в 2019 году объем торговых операций по картам превысил объем транзакций по снятию наличных. Бизнес с готовностью откликается на изменение потребительского поведения.

"Наблюдается продолжение роста сегмента eCommerce, безналичных платежей, использования сервисов P2P-переводов для оплаты услуг в сегменте малого бизнеса. Популярность набирает уход в онлайн традиционных переводов без открытия счета", - отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Также финансовые организации работают над оптимизацией В2В-переводов. Корпоративные системы ДБО становятся сродни интернет-банкам для "физиков": простыми, интуитивно понятными и максимально автоматизированными. Актуальной становится персонализация платежных сервисов. Растет спрос на мультифункциональные платежные решения, с которыми легко вести трансграничную торговлю, говорит Бурлаков.

"Банки пытаются извлечь выгоду от постепенного перехода на электронные счета-фактуры. Это упрощает документооборот, сопровождающий в России любой платеж. Ускоряются и сами B2B-платежи благодаря реформе платежной системы Банка России. Расчеты между банками занимают несколько часов", - считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По оценкам экспертов, в B2C изменения происходят незначительные. Крупнейшим сегментом этого рынка остается выплата зарплат. "Зарплатное рабство" в России - это устойчивое явление. В 2018-2019 гг. некоторые банки попытались расширить аудиторию за счет просветительской работы. Банк России пытается решить эту проблему с другой стороны и минимизирует комиссии на переводы через Систему быстрых платежей (СБП)", - говорит Павел Шуст.

Среди лидеров платежных продуктов - мобильные и P2P платежи и переводы с карты на карту. "Переводы стали альтернативой эквайринга для малого бизнеса. Растет количество интернет-магазинов, маркетплейсов и онлайн-сервисов, которые внедряют альтернативные методы платежа. Расплачиваться можно картой, электронным кошельком, покупать в рассрочку и кредит", - говорит Денис Бурлаков. По его словам, пользуются спросом и бесконтактные NFC-платежи, с помощью которых транзакции совершаются на 53% быстрее, чем картой.

Дальнейшие драйверы рынка цифровых платежей, по мнению большинства опрошенных экспертов, - перевод все большего числа банковских операций в цифровой вид. К росту будет подталкивать увеличение числа смартфонов у пользователей и доступность интернета. Еще один фактор роста - выход на рынок платежных инструментов компаний электронной торговли, таких как Alibaba или Amazon.

Подобные тренды беспокоят банкиров, которые теряют комиссионные доходы с транзакций. Согласно результатам январского опроса Promontory Interfinancial Network, 76% из 543 руководителей банков опасаются новых финансовых платформ от ApplePay, PayPal, Stripe и Venmo больше, чем разработок финтех-стартапов. В исследовании отмечается: платформы платежей востребованы у тех, кто родился в 1980-е и позже. Банки для сохранения комиссий с транзакционных операций вынуждены кооперироваться с торговыми площадками и онлайн-сервисами или покупать их.

Российский рынок онлайн-платежей будет расти темпами выше, чем eCommerce. В RBK.money связывают это с переходом от наличных к digital платежам. "Дальнейшее развитие мобильных платежей наряду с популяризацией электронных счетов в их различной интерпретации - от кошельков до внутренних счетов на специализированных eCommerce-платформах - будет влиять на рынок положительно", - отмечает Бурлаков. Насколько сильным окажется влияние СБП на рынок, в компании оценивать не берутся, т.к. проект только стартовал.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов полагают, что тренды в В2В и В2С платежах в 2020 году будут зависеть от регулирования. "Чем проще произойдет переход на электронный документооборот, который обеспечит "бесшовный" бизнес-процесс, тем популярнее станут современные платежные сервисы", - подчеркивает Павел Шуст.

Эксперты полагают, что электронные кошельки заменят банковские карты благодаря развитию рынка POS и mPOS-терминалов

Новым трендом становится назревающая конкуренция между открытыми и закрытыми платежными платформами. "Пока непонятно, как распределятся доли и какой формат выберет пользователь: иметь универсальное платежное решение или осуществлять платежи на универсальной площадке. Каждое направление будет максимально улучшать customer journey, повышая удобство и развивая функционал своих платформ", - сообщили в RBK.money.

Ни биометрические платежи, ни криптовалюта в 2020 году заметного влияния на рынок не окажут. Инициатива регулятора по внедрению биометрии в банках пока не нашла отклика у людей даже при поддержке правительства. "Вопрос доверия к финансовым институтам стоит остро и в России, и за рубежом. В то же время криптовалюта не имеет госрегулирования и международных стандартов", - рассказал Денис Бурлаков.

Прогноз на долгосрочную перспективу дали аналитики Ernst & Young. Уровень проникновения финансовых технологий в сегменте платежей и денежных переводов в России достигнет 96,3% к 2035 году. Платежи, благодаря инновациям, станут бесшовными и простыми. Также эксперты полагают, что электронные кошельки заменят банковские карты благодаря развитию рынка POS и mPOS-терминалов. А кэшбек с покупок, возможности кредитования и инвестиций в акции сделают кошельки еще более привлекательным инструментом.