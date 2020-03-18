Полиция Испании задержала 90 нарушителей карантина

Стражи порядка в Испании, где на пятнадцать дней введен жесткий карантинный режим по коронавирусу, задержали почти 90 человек - нарушителей карантинного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей полиции и гражданской гвардии.

Кроме того, правоохранители по всей стране изъяли нелегальные партии масок, защитных очков и перчаток - счет идет на десятки тысяч. Весь конфискат передан в минздрав королевства.

Во всех крупных городах страны, особенно в общественных местах, ощущается повышенное присутствие военных. Они следят за тем, чтобы подданные не разгуливали по улицам без надобности: разрешено ходить разве что в магазины за продуктами и в аптеки, а также в виде исключения - некоторым на работу. Не исключено, что карантин будет продлен, если вспышку инфекции не удастся пресечь. Сейчас на Пиренеях выявлено почти 13700 зараженных COVID-19, 600 пациентов умерло.