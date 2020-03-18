Президент подписал закон о выкупе Сбербанка у Банка России за счет ФНБ

Неординарная сделка предполагает, что стоимость пакета определит средневзвешенная цена акций в течение 30 дней, предшествующих подписанию договора купли-продажи. На данный момент капитализация Сбербанка составляет 3,76 трлн рублей. С конца января стоимость обыкновенных акций банка снизилась с 266 до 174 рублей. Сама сделка намечалась на апрель.

Она была задумана еще до фронтального снижения фондового рынка в результате обвала цен на нефть и карантинных мер в связи с пандемией COVID-19, поэтому ее параметры Банк России и Минфин существенно изменили при подготовке законов ко второму чтению.

Согласно изначальным проектировкам, из прибыли на уровне около 2,5 трлн рублей ЦБ мог оставить себе 700 млрд рублей, в федеральный бюджет он должен был перечислить 500 млрд в 2020 году, а оставшуюся сумму - по частям за следующие три года.

Позднее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин ожидает получить в этом году около 350 млрд рублей в рамках сделки.

Банк России, согласно принятому закону, должен получить 300 млрд рублей. Однако если ему удастся продать в течение трех лет один или несколько санированных банков, он сможет оставить за собой еще до 200 млрд рублей, которые также пойдут на покрытие убытков от спасения подлежащих продаже банков.

Кроме того, предполагалось, что при продаже контрольного пакета Банк России предложит миноритарным акционерам выкупить их акции по той же цене, по которой он продаст свои акции правительству (а она должна была рассчитываться как средневзвешенная за шесть месяцев, предшествующих сделке). Однако после снижения котировок при этой схеме цена выкупа намного превысила бы текущую рыночную цену. В итоговом варианте закона оферта миноритариям заменена на пункты об акционерном соглашении Банка России и Минфина об управлении Сбербанком. Согласно закону, оно заключается для защиты прав миноритариев и преемственности управления.