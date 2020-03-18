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Рубрика: Экономика

Президент расширил льготы для нефтегазовых проектов в Арктике и на шельфе

Текст: Сергей Тихонов
Новые преференции должны стимулировать добычу углеводородов на шельфе и в Арктике, производство сжиженного природного газа (СПГ), развитие газохимии, а также освоение новых нефтегазоносных провинций. Соответствующий закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс подписал президент России Владимир Путин.
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Для стимулирования производства СПГ и продуктов газохимии, от уплаты НДПИ освобождаются ресурсные базы (месторождения) таких проектов, расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, республики Коми, ЯНАО, Якутии и Чукотском автономном округе. Нулевая ставка налога будет применяться до достижения накопленного объема добычи газа - 250 млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой даты продажи товара. Льгота будет распространяться исключительно на новые производственные мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Государственно-частные проекты в Арктике получат преференции

Ранее, еще на стадии обсуждения поправок губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркивал, что новые налоговые возможности позволят начать реализацию очень крупных проектов в регионе. "Это существенные инвестиции, а самое главное - новые высокооплачиваемые рабочие места. Надеемся, что в следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы перейдём к практической стадии реализации проектов", - отмечал Артюхов.

Фактически, эти меры повторяют льготы, полученные проектом "Ямал СПГ", с тем исключением, что он еще пользовался значительным пакетом региональных преференций, которые новые проекты также смогут получить, в поправках предусмотрено право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в региональные бюджеты, в отношении организаций.

В каких регионах наблюдался рост промышленного производства
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Поправки дадут стимул добыче углеводородов с шельфа. Наибольшие льготы предоставлены для разработки новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) здесь составит 5% для нефти, и 1% для газа, на первые 15 лет с начала промышленной разработки.

По мнению экспертов, даже такое серьезное снижение налогового бремени едва ли приведет к бурному росту морской добычи с арктического шельфа, но все равно будет способствовать общему развитию отрасли.

"В условиях действия санкций и низких цен на нефть полномасштабная разработка арктического шельфа затруднительна", - считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, принимаемые меры могут повлиять на отдельные проекты. Эксперт рассказала, что "Газпром нефть" недавно сделала два крупных открытия (месторождения "Нептун" и "Тритон") с суммарными извлекаемыми запасами 115 млн тонн. Как показали результаты проведенной по поручению правительства в 2019 году инвентаризации запасов, в действующей налоговой системе доходность этих проектов ниже минимально приемлемой для инвесторов 15-16,3% даже при ценах 70 долларов за баррель. "Новый налоговый режим позволяет вывести проекты в плюс. А ввод даже единичных проектов на шельфе позволит сформировать базу на будущее, особенно в части развития импортозамещения оборудования", - уточнила Козлова.

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Стимулы предусмотрены и для других нефтегазовых арктических месторождений на суше. На участки недр, расположенных севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, станет возможным распространение действия налога на дополнительный доход (НДД).

"Речь по сути идет о развитии новой нефтегазовой провинции в Арктике (Таймыр) с суммарным ресурсным потенциалом около 5 млрд тонн нефти", - пояснила Дарья Козлова. Она отметила, что если по результатам геологоразведки текущая оценка подтвердится, то потенциал добычи в регионе может превышать 100 млн тонн в год. "Для ее освоения требуется развитие инфраструктуры в регионе, поэтому и был предоставлен специальный налоговый режим", - подчеркнула Козлова.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Арктика: битва за ресурсы

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