Президент ужесточил ответственность за дискриминацию покупателей

Штрафы составят для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для организаций - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Отвечать придется за каждого оскорбленного гражданина и каждый случай в отдельности.

Поводом для принятия жестких мер стали случаи дискриминации инвалидов из-за ограничения их доступа к товарам или услугам.

"Очень часто маломобильные граждане не могут попасть в транспорт или войти в магазин, владельцами которых нарушены требования законодательства о создании безбарьерной среды, - говорит председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. - Это яркий пример пассивной дискриминации, и она встречается почти на каждом шагу".

Принятые поправки направлены прежде всего на стимулирование продавцов, исполнителей к соблюдению прав такой категории потребителей, а также на предоставление им дополнительных гарантии защиты их прав наряду с гарантиями, установленными законом о защите прав потребителей, пояснили в Роспотребнадзоре.

Однако пожаловаться на продавца сможет любой покупатель, независимо от возраста и особенностей здоровья, которому неправомерно отказали в предоставлении товара, услуги или ограничили доступ к ним.

Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

"Только ощутимые штрафы могут заставить должностных лиц чувствовать ответственность, - считает депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. - Этот закон - серьёзный шаг в административном наказании за дискриминацию людей с особенностями здоровья, пожилых соотечественников, права которых часто нарушаются. Эффективность исполнения этой нормы, конечно, будет зависеть от нашей гражданской позиции".

Закон предусматривает исключения, например, сохраняется запрет на продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним.