При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро

Пять ведущих европейских футбольных лиг лишатся около 4 миллиардов евро, если сезон так и не будет возобновлен.

Компания KPMG провела исследование о возможных потерях ведущих футбольных лиг Европы с случае если сезон не будет доигран из-за коронавируса. Как сообщает AFP, суммарная сумма убытков составит около 4 млрд. евро.

Как сообщается, наибольшие потери ожидают чемпионат Англии. По расчетам специалистов, АПЛ не досчитается порядка 1,25 млрд. евро. Большую часть этой суммы составят потери от телевизионных трансляций - порядка 800 млн евро.

На втором месте по убыткам окажется испанская Ла Лига - около 600 млн евро. Третий результат у чемпионата Италии - 450 млн. Потери немецкой Бундеслиги составят 400 млн, а французской Лиги 1 - 200 млн.