Новости

РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью 23:32
При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро 23:11
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 22:54
ДНР из-за угрозы коронавируса закроет КПП через линию соприкосновения 22:40
Милош Бикович призвал поддержать борющихся с коронавирусом специалистов 22:21
Шотландия отказалась от референдума за независимость из-за коронавируса 22:11
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня 22:02
Рынок контента MIPTV пройдет в онлайн-формате 21:46
В МИД назвали "откровенной ложью" слова Помпео о военных РФ в Сирии 21:26
Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей 21:17
Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД 21:04
Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности 21:00
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 20:59
Италия побила мировой рекорд по смертности от коронавируса 20:58
Путин пообещал восстановить права ветеранов-черноморцев 20:50
Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением 20:39
Путин поддержал идею передать танки Т-34 в города-герои 20:37
Полиция Испании задержала 90 нарушителей карантина 20:32
В Геленджике грузовик опрокинул забор, погиб ребенок 20:25
Путин объяснил суть запрета на второе гражданство для чиновников 20:19
Новым атаманом Всевеликого войска Донского стал Виталий Бобыльченко 20:19
Китай подарит Болгарии респираторные маски 20:07
Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения Минска с Крымом 20:01
Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире 19:52
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии 19:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 23:11
Рубрика: Спорт

При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро

Текст: Максим Домчев

Пять ведущих европейских футбольных лиг лишатся около 4 миллиардов евро, если сезон так и не будет возобновлен.

Фото: REUTERS
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год
Источник: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в конце июня

Компания KPMG провела исследование о возможных потерях ведущих футбольных лиг Европы с случае если сезон не будет доигран из-за коронавируса. Как сообщает AFP, суммарная сумма убытков составит около 4 млрд. евро.

Как сообщается, наибольшие потери ожидают чемпионат Англии. По расчетам специалистов, АПЛ не досчитается порядка 1,25 млрд. евро. Большую часть этой суммы составят потери от телевизионных трансляций - порядка 800 млн евро.

На втором месте по убыткам окажется испанская Ла Лига - около 600 млн евро. Третий результат у чемпионата Италии - 450 млн. Потери немецкой Бундеслиги составят 400 млн, а французской Лиги 1 - 200 млн.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии
Футбол
Футбол
СМИ: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год
Баскетбол
Баскетбол
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им