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18.03.2020 15:11
Рубрика: Власть

Путин освободил Максименко от должности заместителя директора ФСИН

Текст: Владислав Куликов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко.

ФСИН будет внедрять высокие технологии

Как напоминает официальный сайт тюремного ведомства, Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН России с 2016 года.

"В последнее время Валерий Максименко курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта", - рассказывают во ФСИН. С 18 марта Валерий Максименко больше не является замом главы тюремного ведомства.

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