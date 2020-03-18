Путин освободил Максименко от должности заместителя директора ФСИН

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко.

Как напоминает официальный сайт тюремного ведомства, Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН России с 2016 года.

"В последнее время Валерий Максименко курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта", - рассказывают во ФСИН. С 18 марта Валерий Максименко больше не является замом главы тюремного ведомства.