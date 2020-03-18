Новости

Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения Минска с Крымом 20:01
Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире 19:52
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии 19:45
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян 19:39
Захарова: Власти Черногории разрешили эвакуацию россиян 19:34
Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать госпосты 19:30
Минобрнауки не будет вводить карантин в студенческих общежитиях 19:24
Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика 19:21
Открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей 19:20
В Туапсе заместителя транспортного прокурора арестовали за взятки 19:20
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу 19:10
На Кубе зарегистрирован первый смертельный случай от COVID-19 19:09
Путин: Россия должна преодолеть последствия революции 1917 года 19:06
Немецкие вирусологи сообщили о новых симптомах коронавируса 19:01
Видео: Боно из U2 написал посвященную итальянцам балладу 18:56
Более 60 компаний по миру работают над вакциной и лекарствами от COVID-19 18:53
Кантемир Балагов попал в список неординарных молодых европейцев Forbes 18:44
Оперштаб: пожилым москвичам лучше временно находиться дома 18:42
В Беларуси впервые в формате 4К снят фильм о Туровском луге 18:38
Новые бесплатные предложения открылись для тех, кто сидит дома 18:18
Юрий Любимов назначен первым заместителем министра юстиции РФ 18:13
Губернатор Воробьев призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку 18:10
Путин подписал закон о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка 18:04
Синоптики: В Москву снова вернется зима 18:02
В России стали производить меньше автомобилей 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 19:33
Рубрика: Власть

Решать и тратить

Президент в интервью ТАСС рассказал о среднем классе
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
В шестнадцатой серии видеоинтервью ТАСС Владимир Путин пояснил, что такое средний класс в России, и напомнил о важной задаче повышения реальных доходов граждан.

"Если вы думаете, что средний класс - это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности", - заявил президент. Средний класс в каждой стране разный, сказал он, напомнив про методику Мирового банка: средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. "МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов", - заметил глава государства. Таким образом, средний класс в России есть, и задача только в том, чтобы его укреплять и наращивать доходы граждан.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин назвал нелепыми попытки усомниться в выборе крымчан

Глава государства вспомнил протесты во Франции. "Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то?" - заметил он.

И ничего хорошего в том, что французский лидер Эмманюэль Макрон отыграл назад. "Во-первых, ничего существенного не поменялось. И самый острый вопрос в ходе проведения реформы - это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребенку", - заметил Путин. И Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. А российские власти с прагматической точки зрения поступили неверно: практически все сохранили, все льготы, все льготные категории, пояснил президент. "Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство", - уточнил он. В России и для многодетных матерей в 50 лет сделали выход на пенсию, заметил Путин.

"Нам нужно решать все-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан", - заявил президент. Он напомнил, что Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП и в этом случае "мы начинаем более активно оттуда тратить". "Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается", - заключил он.

Стенограмма шестнадцатой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Про средний класс. Где потеряли? Говорили, будет более половины?

Владимир Путин: Послушайте, Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс - это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин: Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан

Андрей Ванденко: Ну тогда не средний, а посредственный класс.

Владимир Путин: Ну Вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий.

Андрей Ванденко: По средствам.

Владимир Путин: Не по средствам, а по методике Мирового банка. По средствам - непонятно, что это такое. А вот по методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс. Он у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс.

Андрей Ванденко: Ну всё-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии...

Владимир Путин: И наращивать доходы...

Андрей Ванденко: Владимир Владимирович...

Владимир Путин: Не хотелось бы как во Франции.

Андрей Ванденко: Не хотелось бы?

Владимир Путин: Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет.

Андрей Ванденко: Ну вот во Франции народ вышел.

Владимир Путин: Да.

Андрей Ванденко: И Макрон сказал... ход взял, ход забрал, отыграл назад.

Владимир Путин: Ну так разве это хорошо?

Андрей Ванденко: Я не знаю, для французского народа, думаю, да, которым...

Владимир Путин: Не думаю. Во-первых, ничего существенного не поменялось. И самый острый вопрос в ходе проведения реформы, насколько я себе представляю, - это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребёнку. С точки зрения экономики это обоснованно на самом деле. И президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

Андрей Ванденко: Для военных остался, для силовых структур остался.

Владимир Путин: Где?

Андрей Ванденко: У нас.

Владимир Путин: Да не только. Для шахтёров остался, например, для других категорий, для педагогов остался, у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию. Нам нужно решать всё-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП: 7,3%. Летом следующего года, в июле по-моему, будет зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается.

Источники данных: Министерство финансов РФ, Росстат.

Источник: ТАСС

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Зарплата Президент Владимир Путин: статьи и интервью

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
"Евровидение-2020" отменили: что будет дальше
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента