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18.03.2020 19:21
Рубрика: Спорт

Меняют маршрут

Ралли "Шелковый путь-2020" пройдет по территории России
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Стало известно, что традиционный международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году пройдет только по территории России.

Эпидемия коронавируса COVID-19, охватившая все континенты мира, вынуждает организаторов спортивных мероприятий вносить изменения в свои первоначальные планы. Не станет исключением и ралли, которое в 2020 году должно было пройти по территориям трех государств: России, Казахстана и Китая.

Как сообщили организаторы, для предотвращения рисков, связанных с эпидемией, и в целях обеспечения успешного проведения грядущего юбилейного выпуска ралли "Шелковый путь" российская дирекция совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) и Международной мотоциклетной федерацией (FIM) приняла решение изменить маршрут соревнования.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля. Новый маршрут будет включать в себя восемь этапов по самым разнообразным ландшафтам на территории России - гонщикам предстоит вести борьбу в степях, преодолевать барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы.

В этом году ралли поставит своих участников перед новыми вызовами: боевая дистанция скоростных участков составит около 2700 километров. При этом общая дистанция гонки - примерно 4200 километров.

"Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли "Шелковый путь-2020" в сложившихся условиях распространившегося коронавируса. Журналисты и участники получат возможность открыть для себя удивительные регионы России. Это ралли будет соревнованием высочайшего уровня и незабываемым путешествием", - отметил руководитель проекта Владимир Чагин.

Напомним также, что "Шелковый путь" проводится с 2009 года. В период с 2010-го по 2013-й и в 2018 году дистанция гонки также была проложена только по территории РФ.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Шелковый путь"

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