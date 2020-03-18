Нередко у станций метро в Москве можно услышать: "Сим-кааарты! Очкиии! Телефоооны!". Хотя торговать из-под полы здесь запрещено. В прошлом году горе-торговцев оштрафовали больше чем на 15 миллионов рублей. Корреспондент "РГ" прошелся по городу и посмотрел, боятся ли нелегалы наказания рублем.

По данным пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок", в 2019 году было зафиксировано более десяти тысяч случаев незаконной торговли. По многим из них составлены административные протоколы и выписаны штрафы. Физлицам грозит пять тысяч рублей, а юридическим - до 500 тысяч рублей. Чаще всего торгаши тяготеют к площадкам у станций метро, транспортно-пересадочным узлам и подземным переходам - там много прохожих, а значит, и потенциальных покупателей. В таких местах обычно толкают некачественный ширпотреб, продавцы не имеют санитарных книжек, а цены устанавливаются наобум. Налогов, естественно, никто не платит.

Чаще всего в минувшем году торговцы-нелегалы встречались возле станций метро "Театральная", "Белорусская", "Бульвар Дмитрия Донского", "Домодедовская", "Курская", "Речной вокзал". За последние полгода, утверждают в организации, случаев стало меньше. Стихийные точки у "Выхина", "Теплого стана" и "Академической", например, постепенно сходят на нет. "Пассажиры ТПУ "Выхино" еще недавно не могли пройти из-за скопления торговцев, - говорит руководитель "Организатора перевозок" Павел Павлов. - Однако в последнее время фиксируются единичные случаи торговли. Например, у "Академической" работники учреждения пресекли массовую торговлю продуктами питания и текстилем".

По наблюдениям корреспондента "РГ", торгашей стало поменьше, но они все же есть. Для полноты эксперимента прошелся по популярным точкам в разные дни и часы. "Серой" торговлей в основном промышляют мигранты из Средней Азии и студенты. Ассортимент небогатый и схожий. Например, у входа на станцию метро "Белорусская" (кольцевая), что у одноименного вокзала, по-прежнему плотно. Торгуют книгами, цветочными букетами, сим-картами. Многие стараются не привлекать к себе лишнего внимания, то и дело меняя свою дислокацию. Вот дама предлагает "хорошие" очки с диоптриями за 250 рублей, расставленные на коробке. Рядом парень, обвешанный наушниками и шнурами для зарядки гаджетов, осторожничает и нервно оглядывается.

За год в Москве было зафиксировано более десяти тысяч случаев незаконной торговли у станций подземки

- Провод для айфона есть? - спрашиваю.

- Конечно, есть - один, попроще, 200 рублей, а другой, плетеный, отдаю за 300.

- Китайские?

- Да, но очень качественные. Не переживай.

В переходе у "Новокосино" темнокожий парень втюхивает прохожим дешевые поддельные духи. А у "Арбатской" торгуют нижним бельем, носками, телефонными зарядками и цветами. За один тюльпан просят 60 рублей, а за куст мимозы - 200. Букеты в любое время можно найти и у "Киевской". В праздники мимозу продавали за 100 рублей у "Савеловской", напротив вокзала. Выходные закончились, а вместе с ними исчезли и цветочники. Разве что одиноко бродит мужчина, рекламирующий бесплатные юридические консультации. У "Театральной" и "Площади Революции" - никого. Ни в пятницу, ни в субботу. Видимо, попал в "несчастливые часы". А может, сказалась плохая погода с порывистым ветром, дождем и снегом.