Как поставить на государственный учет садовый домик и почему это важно и для гражданина, и для государства? Примерно так можно сформулировать тему встречи, которая прошла в администрации городского округа Химки.

Чиновники из местной администрации, БТИ, налоговой инспекции N13, Росреестра и министерства имущественных отношений Московской области сидели за одним столом с представителями садоводческих и дачных товариществ. Говорили о наболевшем - о важности постановки на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Людмила Бурякова, руководитель общественной приемной Союза садоводов России, рассказала про последние изменения в законодательстве и объяснила дачникам порядок их действий при регистрации садового домика. На самом деле такие встречи очень важны. Не секрет, что основная масса наших дачников - это пожилые люди и им сложно ориентироваться в стремительно меняющихся нормах законов и инструкций. Да и не обо всех таких документах они знают. И слухов в этой чувствительной для граждан сфере хоть отбавляй. Этим пользуются мошенники, обманывая граждан. Поэтому получить ответ на вопрос от того, кто такие вопросы решает, для садовода очень важно.

Для людей в возрасте надо детально "разжевать" порядок их поступков. Так, чтобы зарегистрировать объект недвижимости на дачном участке, необходимо написать заявление в органы местного самоуправления и получить уведомление о соответствии дома установленным требованиям. Потом обратиться в БТИ для получения технического плана на строение. Третий шаг - подать документы в Росреестр для регистрации дома. А спустя 12 календарных дней получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков о том, что права на дом зарегистрированы.

Директор Химкинского МОБТИ Андрей Ткаченко напомнил, что упрощенный порядок регистрации объектов недвижимости на дачных участках продлен до 1 марта 2021 года.

Итог встречи - открытый диалог между представителями садовых и дачных товариществ и органами местного самоуправления. Жители региона смогли в одном месте получить ответы на интересующие их вопросы сразу от всех чиновников, которые с разных сторон имеют отношение к действительно не самой простой проблеме. Единственный вопрос, который у гостей администрации остался - а следующая встреча когда будет?