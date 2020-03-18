Новости

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека 04:40
В Приамурье адвоката и следователя осудили за взятку 04:33
На Сахалине пристава-исполнителя обвинили во взяточничестве 04:33
Венесуэла приостановила авиасообщение с другими странами 04:21
Хабаровскую базу отдыха превратят в карантинный блок 04:19
Глава департамента ветеринарии Якутии уволен после скандала 04:08
Экс-заведующая магаданским детсадом сбежала в Сочи, украв миллион 03:58
Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах 03:45
Байден одержал уверенную победу на праймериз в штате Флорида 03:23
Австралийцам запретили выезжать из страны 02:50
Полмиллиона медицинских масок доставили из Китая в Испанию 02:20
Число жертв коронавируса на Украине увеличилось до двух человек 01:46
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 01:25
Иммунологи предложили лечить коронавирус антителами переболевших 17.03.2020
В Черногории зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом 17.03.2020
В Сербии введен "комендантский час" для противодействия коронавирусу 17.03.2020
На фестивале огня в Иране пострадали 470 человек и двое погибли 17.03.2020
В Саранске возле школы обнаружили труп младенца 17.03.2020
Минобрнауки приостанавливает все проверки своих вузов 17.03.2020
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом 17.03.2020
Трейлер: все проекты HBO, которые помогут нам переждать пандемию 17.03.2020
Моногородам помогут субсидиями на социальные объекты 17.03.2020
Премьеру "Черной Вдовы" отменили из-за коронавируса 17.03.2020
Володин о Гагариной: Она была надежным тылом для супруга 17.03.2020
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель 17.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 23:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Продолжение следует

Некрасовскую линию закроют на четыре дня
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8111)
В московском метро с 20 по 24 марта закроют Некрасовскую линию. Это необходимо, чтобы подключить второй участок "розовой" ветки, который должны запустить в ближайшие недели.

Как рассказали в пресс-службе подземки, движение от "Некрасовки" до "Косино" будет остановлено 20 марта с 21.00. Закроют станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". На бесплатном автобусе "КМ" пассажиров отвезут от "Некрасовки" до метро "Выхино" на параллельной Таганско-Краснопресненской линии.

В наземном транспорте Москвы водителям временно запретили продавать билеты

Водителям в эти дни стоит заранее спланировать маршрут по юго-востоку. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, в окрестностях Некрасовки ограничат съезды на МКАД. На некоторых улицах временно запретят парковку. Все это нужно, чтобы общественный транспорт ехал быстрее. Такой режим сохранится до 24 марта - в 5.30 участок "Некрасовка" - "Косино" откроется.

На втором участке Некрасовской ветки откроются станции "Юго-Восточная", "Стахановская", "Окская" и "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию. Примерно в это же время начнут работать и две станции БКЛ "Авиамоторная" и "Лефортово". Таким образом, можно будет доехать без пересадок от Некрасовки почти до самого центра. Запуск нового участка "розовой" ветки разгрузит параллельную "фиолетовую" и хотя бы частично снизит известный всей России "эффект Выхино".

Этот участок Некрасовской линии строился 10-метровыми щитами. Поэтому поезда будут курсировать в двухпутном тоннеле. Такая технология значительно сэкономила время строительства. Кроме того, это повышает уровень безопасности и снизит шум. По такому принципу тоннели строили и в советское время - двухпутные участки есть на Сокольнической, Филевской и Замоскворецкой линиях.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Бабкин
Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель
ЦИК: Подготовка к голосованию по Конституции начнется со дня опубликования указа
Голикова: В РФ зафиксировано 114 зараженных коронавирусом
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ