В московском метро с 20 по 24 марта закроют Некрасовскую линию. Это необходимо, чтобы подключить второй участок "розовой" ветки, который должны запустить в ближайшие недели.

Как рассказали в пресс-службе подземки, движение от "Некрасовки" до "Косино" будет остановлено 20 марта с 21.00. Закроют станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". На бесплатном автобусе "КМ" пассажиров отвезут от "Некрасовки" до метро "Выхино" на параллельной Таганско-Краснопресненской линии.

Водителям в эти дни стоит заранее спланировать маршрут по юго-востоку. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, в окрестностях Некрасовки ограничат съезды на МКАД. На некоторых улицах временно запретят парковку. Все это нужно, чтобы общественный транспорт ехал быстрее. Такой режим сохранится до 24 марта - в 5.30 участок "Некрасовка" - "Косино" откроется.

На втором участке Некрасовской ветки откроются станции "Юго-Восточная", "Стахановская", "Окская" и "Нижегородская" с пересадкой на Большую кольцевую линию. Примерно в это же время начнут работать и две станции БКЛ "Авиамоторная" и "Лефортово". Таким образом, можно будет доехать без пересадок от Некрасовки почти до самого центра. Запуск нового участка "розовой" ветки разгрузит параллельную "фиолетовую" и хотя бы частично снизит известный всей России "эффект Выхино".

Этот участок Некрасовской линии строился 10-метровыми щитами. Поэтому поезда будут курсировать в двухпутном тоннеле. Такая технология значительно сэкономила время строительства. Кроме того, это повышает уровень безопасности и снизит шум. По такому принципу тоннели строили и в советское время - двухпутные участки есть на Сокольнической, Филевской и Замоскворецкой линиях.