Отключать горячую воду начнут с 1 июня

Сместить сроки профилактического отключения горячей воды решили подмосковные власти. Как сообщил министр энергетики области Александр Самарин, сезон отключений в этом году начнется не как обычно с 1 мая, а на месяц позже - с 1 июня. Завершатся же все профилактические работы 31 августа.

Минстрой предложил ввести новый порядок взыскания задолженности по ЖКХ Самарин напомнил, что принятый в области нормативный срок отключений составляет 14 дней. Бывают, правда, задержки, если у муниципалитета есть долги перед поставщиком коммунальных ресурсов или объем сезонного ремонта превысил все планы. Но власти стараются задержек не допускать. Более того, по словам Самарина, в этом году в Реутове, Королеве и Богородском округе плановые отключения горячей воды сократят до 10 дней. И дальше под этот стандарт будут подводить всю область.