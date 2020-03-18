Роста заболеваемости коронавирусом в области нет, заявил Воробьев. На момент подписания номера было 9 подтвержденных случаев заболевания, и еще 6 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию. Тем не менее область живет в режиме повышенной готовности. Отменены все мероприятия с числом участников более 50 человек, а также все занятия по проекту "Активное долголетие". С 23 марта на свободный режим посещения переходят вузы и колледжи. С этого же дня во всех школах области объявляются трехнедельные каникулы. Детсады не закрывают, но родителям рекомендуется по возможности оставлять детей дома. Если же возможности нет, детей в садик примут - после обязательного утреннего фильтра с измерением температуры.

Всех перевозчиков обязали по несколько раз в день проводить дезинфекцию в салонах общественного транспорта. Водителям запретили продавать билеты за наличный расчет, чтобы лишний раз не контактировать с пассажирами. Рассчитаться за проезд можно только бесконтактным способом. Начали дезинфицировать и подъезды жилых домов.

Еще одно распоряжение губернатора касается возникшего ажиотажа в некоторых торговых сетях. Министерству сельского хозяйства и продовольствия области поручено ежедневно отслеживать ассортимент и своевременно пополнять полки магазинов.

О ситуации с коронавирусом Андрей Воробьев оповещает жителей лично - в соцсетях

Для жителей Подмосковья открыта "горячая линия", где можно получить любой ответ на вопрос о коронавирусе, вызвать врача или оформить больничный. Ее номер: 8 (800) 550-50-30.

О том, как меняется ситуация с коронавирусом в Подмосковье, Андрей Воробьев оповещает жителей региона лично - в своих аккаунтах в соцсетях.