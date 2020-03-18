Собянин обратился к работодателям с просьбой переходить на "удаленку"

Лучшим средством замедления распространения коронавирусной инфекции является уменьшение контактов, написал сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Это показывает и ситуация в зарубежных странах, и собственный опыт.

Глава города напомнил, что им уже подписан указ о введении ряда серьезных ограничений, затрагивающих повседневную жизнь города. В частности, ограничено, либо полностью запрещено проведение досуговых, спортивных и других массовых мероприятий. Приостановлена программа для пожилых людей "Московское долголетие". С 21 марта будут временно прекращены занятия в школах. Закрылись многие театры, музеи, секции и кружки. Отменены или перенесены крупные спортивные соревнования.

Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом.

"В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома, - пишет Собянин. - Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу". И подчеркивает: "Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией".

Сообщить о принятых решениях и поделится опытом организации удаленной работы (прислать копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы), мэр предложил по электронной почте: stayhome@mos.ru. И попросил: "Обязательно сообщите в письме номер телефона для связи с вами. Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome".

Со своей стороны Собянин пообещал поручить департаментам правительства Москвы проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий соответствующих отраслей. По его расчетам, было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на "удаленку" 15-30% офисных работников. И еще одно важное обстоятельство, подчеркнул глава города: удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет".