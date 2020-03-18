Утро среды в столице началось с хорошей новости. За два последних дня из медицинского комплекса в Коммунарке, куда с начала марта госпитализируют москвичей с подозрением на коронавирус, выписали сразу 106 пациентов. Как сообщил главный врач клиники Денис Проценко, два отрицательных теста показали, что опасное заболевание у них не подтвердилось. Отбыв в стенах клиники положенный двухнедельный инкубационный период, эти люди вернулись к своей обычной жизни.

Но вирус не дает о себе забыть. Уже к обеду оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации в городе сообщил: подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Москве зарегистрировано 86 случаев. Большинство заболевших вновь, как и прежде, прилетели из европейских стран. Трое, например, вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них взяли при отработке контактов этих пациентов. 25 из 30 доставлены на лечение также в Коммунарку и теперь там стало 62 больных с подтвержденным диагнозом. Остальные лечатся в инфекционных больницах NN 1 и 2, а заболевший ребенок - в больнице им. Башляевой.

Все меры предосторожности, необходимые, чтобы не допустить массового распространения инфекции, в городе предпринимаются уже по отработанной схеме. Устанавливается полный круг близких контактов пациентов. В частности, найдены даже 11 водителей такси, забиравших заболевших в аэропортах. Они так же взяты под медицинское наблюдение в Коммунарке. Один контактировавший с больным успел добраться до Краснодара и тоже немедленно попал в больницу там. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому. Семеро проходят домашний карантин в Московской области. И тем не менее количество заболевших в городе растет - в день уже не по 5-6 человек, как вначале, а по два - три десятка. Остановить нарастание этой волны по мнению мэра города Сергея Собянина можно только одним: сокращением социальных контактов среди москвичей. В своем блоге он вчера написал, что эффективность этого метода доказана и анализом зарубежной практики, и нашим собственным опытом.

Количество заболевших в городе растет. Остановить это можно только одним: сокращением социальных контактов среди москвичей

Именно на это направлен, напомнил глава города, его указ о введении ряда серьезных ограничений на проведение массовых мероприятий. Приостановлена программа для пожилых людей "Московское долголетие". С 21 марта временно будут прекращены занятия в школах. Закрылись многие театры, музеи, секции и кружки. Десятки предприятий и организаций перевели своих сотрудников на удаленную работу. Эту меру по мнению главы города следует использовать активнее. "В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома, - пишет Собянин. - Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу". Он подчеркивает: "Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией".

Ситуация для города новая и мэр хочет понимать, насколько она реально способна помочь справиться с нашествием вируса. А потому просит всех москвичей, и работодателей в том числе, рассказывать о принятых ими решениях, делиться опытом организации удаленной работы - присылать копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы по электронной почте: stayhome@mos.ru. Подчеркивает, что рассчитывает на двухсторонную связь, а потому просит обязательно оставлять в письме свой номер телефона: "Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome".

По расчетам мэра, на этой стадии было бы неплохо добиться перехода на "удаленку" 15-30% офисных работников. И еще одно очень важное обстоятельство отмечает глава города: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет". А такие факты, как сообщают "РГ" читатели - воспользовавшись ситуацией, оставить людей и без работы, и без средств существования, в городе уже есть.