Суздальского отельера осудили за порчу памятника археологии

Суд во Владимирской области вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего жителя Суздаля, который разрушил археологический памятник на своем земельном участке.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального УФСБ, в 2018 году мужчина решил построить отель и кафе у себя на участке. Под здания будущей гостиницы и точки общепита он вырыл два котлована. Однако вскоре выяснилось, что работы ведутся незаконно. Будущий отель попал в границы объекта археологического наследия федерального значения "Культурный слой, валы, рвы города Суздаля, X-XIII, XIV-XVII веков".

Чтобы соблюсти закон, до начала работ хозяин участка обязан был согласовать стройку со специалистами в сфере охраны объектов культурного наследия и обеспечить проведение археологических раскопок. В результате несогласованных со специалистами земляных работ во время рытья котлованов исторические суздальские рвы пострадали.

- Нарушение повлекло частичную утрату памятника археологии. В результате повреждения объекта национальному культурному достоянию народов РФ нанесен ущерб в сумме более 2,5 миллиона рублей, - сообщили в ведомстве.

В конце 2019 года в отношении отельера возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ).

Суд признал нарушителя виновным и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.