Министерство просвещения РФ со следующего года планирует начать реформу среднего профессионального образования в стране. Всем колледжам будет предложено три модели развития: комплексная, рассчитанная на широкий круг специальностей, ресурсно-отраслевая, при которой учебное заведение будет ориентировано на подготовку кадров для конкретного крупного работодателя, и распределительная, оперативно закрывающая потребности в рабочих руках всего муниципального образования. В первом случае студенты смогут получить образование по интересующей их профессии независимо от того, есть ли у колледжа какая-то направленность. Вторая модель гарантирует трудоустройство на конкретное предприятие, а третья предполагает кластерный подход: сегодня городу нужны электрики - и студенты пользуются базой одного колледжа, завтра потребовались медсестры - и солировать будет другое учебное заведение.

Полностью концепция реформы должна оформиться к лету. "А в наших 49 колледжах все эти модели уже реализованы", - поделилась с "РГ" министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Ирина Александровна, что показала практика: какая из моделей наиболее востребована и жизнеспособна?

Ирина Каклюгина: Они все имеют право на жизнь. Результативно работает колледж "Подмосковье" в Клину, где готовят специалистов для завода "Мерседес", - конкурс в это учебное заведение доходит до 7 человек на место. У него же есть филиал в Лобне, который закрывает потребности в кадрах расположенного рядом аэропорта Шереметьево, - чем это не кластерный подход? В Королеве есть колледж, который является единственным в России межрегиональным центром компетенций. Здесь можно получить любую строительную специальность, причем в соответствии с мировыми стандартами, применяемыми в настоящий момент в строительной отрасли. Многие колледжи практикуют комплексную модель развития. И все стремятся к конкретной цели: не просто подготовить рабочие кадры, но и гарантировано их трудоустроить. Губернатор Андрей Воробьев ставит задачу для каждого из 49 подмосковных колледжей найти профильного партнера-работодателя, который возьмет выпускников на работу.

А это не ограничит их возможности трудоустройства рамками одного региона?

Ирина Каклюгина: Наоборот, откроет новые возможности. Мы ведь не просто просим работодателя взять шефство над колледжем, а перепрофилируем под его нужды образовательный процесс. У предприятий, готовых участвовать в наших партнерских программах, как правило, европейская планка подготовки специалистов. Она практикует дуальный подход к обучению - много теории в классах и столь же много практических занятий как на тренажерах, так и на самом предприятии. На выходе получается готовый специалист, одинаково хорошо владеющий и теорией, и практикой. Таким рабочим везде рады. И сами студенты понимают, насколько высок уровень их мастерства, поэтому рассчитывают не только на партнера-работодателя. К примеру, не все студенты "Подмосковья" рвутся на завод "Мерседес". Многие хотят работать в ведущих дилерских центрах или планируют открывать собственные автомастерские.

Сколько колледжей области сегодня имеют таких же серьезных партнеров?

Ирина Каклюгина: Примерно половина. И работа по их привлечению продолжается. В прошлом году, например, область заключила 13 соглашений о сотрудничестве с крупными работодателями. Среди них Центральная пригородная пассажирская компания, "Ростелеком", Черкизовский мясокомбинат, завод по производству японских грузовых автомобилей "Хино", сеть отелей "Хилтон". В этом году планируем подписать аналогичные соглашения с Союзом сыроваров России, кондитерской фабрикой "Победа", Коломенским заводом "Трансмашхолдинг" и аэропортом Жуковский.

Колледжи под потенциальных работодателей создаются с нуля?

Ирина Каклюгина: Как правило, появляются на базе имеющихся. Но помещение модернизируется и оснащается под запросы партнера. Это не слишком долгий процесс - скажем, завод "Хино" в Химках еще строится, и первая машина сойдет с конвейера лишь в конце этого года, а будущие заводские специалисты уже вовсю учатся, все условия для этого созданы в Химкинском колледже. Летом прошлого года на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы подписали соглашение с "Ростелекомом". В сентябре на базе Красногорского колледжа уже открыли для них отделение. В этом году модернизируем Домодедовский колледж "Московия" под ЦППК, Дмитровский техникум, чьим партнером стал завод "Яхрома-Лада", официальный дилер российского автопрома, откроем отделение для международной сети отелей "Хилтон" в Звенигороде. Кстати, до недавнего времени эта сеть, имеющая в Московском регионе несколько крупных отелей, персонал для них привозила из Краснодарского края - ближе учебных заведений, которые устроили бы работодателя, не было. Теперь будет.

И еще в этом году в Долгопрудном мы реализуем совместный проект с Московским физико-техническим институтом. В этом муниципалитете уже есть физтехлицей, который традиционно возглавляет список лучших школ Подмосковья. Решили открыть там же еще и физтехколледж - учреждение среднего профессионального образования IT-направленности.

Зачем? Лицеисты с легкостью поступают в МФТИ и другие топовые вузы. Зачем дополнительное звено в виде колледжа?

Ирина Каклюгина: Сфера IT, на которой специализируются технические специальности, не всегда требует высшего образования. Она очень подвижна и за год-два может поменяться достаточно сильно. И учащиеся лицея, и студенты МФТИ просят нас сделать более короткие интенсивные программы обучения, а база колледжа как раз это позволяет.

Получается, область дает ребятам возможность пользоваться сразу тремя ступенями качественного IT-образования - начальной, средней и высшей. А ребята потом раз - и в Силиконовую долину. Не обидно разве?

Ирина Каклюгина: Если наш выпускник окажется в Силиконовой долине и изобретет новую версию айфона - это не обидно, а, напротив, почетно. И потом, почему только Силиконовая долина? Сегодня любая сфера экономики - в цифре. IT везде - и в образовании, и в медицине, и в торговле, и в логистике. Так что приложение своим знаниям выпускники найдут легко.

Какой процент подмосковных школьников предпочитают колледжи вузам?

Ирина Каклюгина: Из 70 тысяч выпускников 9-х классов порядка 35 тысяч выбирают дальнейшее обучение в колледжах. То есть каждый второй. Это раньше считалось, что после школы нужно непременно поступать в вуз. А сейчас все больше молодых людей рассуждают так: нужно освоить профессию и идти зарабатывать, а высшее образование всегда можно получить позже - хоть в очной, хоть в заочной форме. Тем более что некоторые наши колледжи работают в связке с вузами. Скажем, студенты колледжа в Орехово-Зуеве могут по внутреннему экзамену поступить в Московский областной государственный гуманитарно-технологический институт.

А на какую зарплату могут рассчитывать выпускники подмосковных колледжей?

Ирина Каклюгина: Стартовая зарплата в среднем по области - порядка 35-40 тысяч рублей. Хотя некоторые наши партнеры-работодатели предлагают и больше. Более того, они начинают материально поддерживать своих будущих работников еще во время учебы. Так, дополнительные стипендии от работодателей в размере 12-18 тысяч рублей ежемесячно получают студенты колледжей "Московия".

Есть ли статистика: сколько выпускников колледжей остаются работать по специальности?

Ирина Каклюгина: Примерно 65 процентов. Это выше, чем в среднем по стране, но не тот показатель, при котором не к чему больше стремиться. Поэтому мы стараемся регулировать образовательные программы: если видим, что процент трудоустройства по какой-то конкретной специальности высок, добавляем места для студентов, и наоборот - сокращаем их, если специальность не слишком востребована у работодателей.

А какие специальности сегодня самые востребованные?

Ирина Каклюгина: Традиционно остаются популярными специальности, связанные с IT-направленностью, - программист, системный администратор, веб-дизайнер. Хорошо трудоустраиваются также химики-технологи, маркетологи, логисты, специалисты туриндустрии.

Ваш прогноз на грядущую вступительную кампанию?

Ирина Каклюгина: В прошлом году у нас было в среднем 2 человека на место. Меньше не ожидаем.

Справка "РГ"

Фото: Пресс-служба Министерства образования МО

Ирина Каклюгина назначена министром образования Московской области в октябре 2019 года. До этого занимала пост первого замминистра того же ведомства, работала на других должностях в правительстве Подмосковья.

Родилась в Нижнем Новгороде в 1981 году. Окончила Московский государственный университет печати и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Замужем, воспитывает троих детей.

Ключевой вопрос

Как в Подмосковье идет реализация нацпроекта "Образование"?

Ирина Каклюгина: Главная задача нацпроекта, поставленная президентом, - войти в десятку стран мира по качеству образования. Для этого нужны современная инфраструктура и высокопрофессиональные кадры. Московская область за последние годы построила больше всех в стране школ и детских садов - 140 и 400 соответственно. И это современные здания с самой современной "начинкой" - то есть мы обеспечиваем те самые инфраструктурные преобразования, без которых нацпроект не исполнить. Далее, мы практически в два раза смогли увеличить число выпускников, набравших на ЕГЭ 220 и более баллов, - с 17 до 33 процентов. 12 наших колледжей входят в топ-100 колледжей России. И впервые три подмосковных высших учебных заведения вошли в топ-100 вузов. К слову, все три - педагогические, это как раз говорит о том, что думать о качестве образования мы начинаем еще на этапе подготовки специалистов. Также созданы семь центров "Учитель будущего", здесь педагоги со всей области обмениваются практиками, повышают квалификацию. У нас создана неплохая стартовая база для исполнения нацпроекта.