Через несколько дней они вернулись и подожгли две машины. А еще через неделю устроили здесь настоящую канонаду - выпустили не менее четырнадцати пуль. Для сравнения - это две обоймы пистолета Макарова, или почти половина магазина автомата Калашникова. Оказались серьезно повреждены восемь автомобилей.
По словам Ирины Волк, этих "ночных стрелков" вычислили и задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Взяли шестерых уже ранее судимых граждан. При обыске изъяты мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки и транспортные средства, которые использовались при нападениях.
Понятно, что пока задержаны исполнители, а не заказчики преступления. Впрочем, оперативники считают, что этих заказчиков очень скоро тоже доставят в полицию в наручниках. По мнению полицейских, речь идет о грязной конкурентной борьбе в стиле "лихих 90-х". Владельцы автосалона, так сказать, акционеры этого коммерческого предприятия, - бывшие "новые русские". Какое-то время общий бизнес успешно, на радость всем, развивался. А затем возникли конфликты. Договориться по-хорошему партнеры не сумели и схватились за привычные аргументы - стволы. Ущерб нанесен, как минимум, на три миллиона рублей. Но была еще и реальная угроза жизни людям, незаконное применение оружия. Виновные могут потерять свободу на 10 лет.