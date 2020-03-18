Несколько вооруженных нападений в течение трех недель были совершены на один и тот же дилерский центр на юго-востоке Москвы. Преступники подъезжали к автосалону, стреляли по зданию или автомашинам и уезжали. Понятно, что наносился весьма существенный ущерб - какие-то машины сгорали, в других дорогих иномарках появлялись пулевые отверстия. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала об этих эпизодах. Так, однажды эти преступники заехали ночью на автостоянку автосалона и устроили пальбу по стоящим там машинам и административному зданию. Выстрелили шесть раз.

Через несколько дней они вернулись и подожгли две машины. А еще через неделю устроили здесь настоящую канонаду - выпустили не менее четырнадцати пуль. Для сравнения - это две обоймы пистолета Макарова, или почти половина магазина автомата Калашникова. Оказались серьезно повреждены восемь автомобилей.

По словам Ирины Волк, этих "ночных стрелков" вычислили и задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Взяли шестерых уже ранее судимых граждан. При обыске изъяты мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки и транспортные средства, которые использовались при нападениях.

Понятно, что пока задержаны исполнители, а не заказчики преступления. Впрочем, оперативники считают, что этих заказчиков очень скоро тоже доставят в полицию в наручниках. По мнению полицейских, речь идет о грязной конкурентной борьбе в стиле "лихих 90-х". Владельцы автосалона, так сказать, акционеры этого коммерческого предприятия, - бывшие "новые русские". Какое-то время общий бизнес успешно, на радость всем, развивался. А затем возникли конфликты. Договориться по-хорошему партнеры не сумели и схватились за привычные аргументы - стволы. Ущерб нанесен, как минимум, на три миллиона рублей. Но была еще и реальная угроза жизни людям, незаконное применение оружия. Виновные могут потерять свободу на 10 лет.