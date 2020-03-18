В Москве закрыли для посещения мавзолей Ленина

Допуск к телу вождя мирового пролетариата, а также вход в некрополь у Кремлевской стены закрыли с минувшего вторника. Об этом сообщает Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Согласно сообщению, закрыт допуск "в связи с профилактическими работами. О сроках окончания работ будет сообщено отдельно", - уточняют в ФСО. Отметим, что последний раз закрывался на профилактические работы весной прошлого года, они проходили с 18 февраля по 16 апреля. Такие двухмесячные курсы профилактики мавзолей проходит регулярно, связано это с уходом за телом вождя, а также за самим мемориальным сооружением, проверкой находящегося там оборудования. Профилактика обычно проводится раз в два года, то есть следующий раз проводить такую профилактику должны были лишь в 2021 году.

Также мавзолей может быть закрыт во время проведения спортивных, концертных и прочих мероприятий на Красной площади. Однако в ближайшее время такие мероприятия не запланированы.

Напомним, что открылся мавзолей 96 лет назад. Первоначально 1 августа 1924 года на Красной площади открылся деревянный предшественник нынешнего мавзолея, и лишь в 1930 году тело перенесли в построенный по проекту архитектору Алексея Щусева гранитный некрополь.