В столице раньше времени расцвела краснокнижная медуница неясная

В Москве расцвела медуница неясная. Обычно это растение начинает цвести в апреле - мае, но в этом году это произошло почти на месяц раньше обычного. Обнаружили первые цветы на территории Битцевского леса, об этом рассказали "РГ" в Мосприроде.

По словам специалистов, весенние заморозки никак не скажутся на медунице, так как раннецветущие растения адаптировались к таким изменениям погоды.

В народе это растение называют "живым светофором", поскольку окрас цветков меняется в процессе цветения с розового на фиолетово-синий. Само название - медуница - связано с медоносными свойствами растения: в цветках содержится много нектара, к тому же это один из самых ранних медоносов.

Напомним, что медуница неясная - это многолетнее травянистое растение, являющееся индикатором чистоты широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Занесена в Красную книгу Москвы вместе с другими 122 видами сосудистых растений. В разные годы ее находили в Измайловском лесу, Природно-исторических парках "Царицыно", "Московрецкий", "Тушинский", Ландшафтном заказнике "Теплый Стан", Природном заказнике "Долина реки Сетунь" и на других территориях. Встретив такой цветок, не нужно его рвать или топтать, поскольку первоцветы - незаменимая часть биоценоза. Их роль в формировании почвенного покрова и в жизни насекомых - бесценна.