Власти Калуги отчитались о работе

Новости

Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток 15:43
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками 15:38
Из-за снегопада на границе РФ и Грузии скопилось 655 грузовиков 15:38
В Новороссийске из-за пожара в кафе эвакуировали 50 посетителей 15:36
Сотрудника салона сотовой связи в Костроме задержали за прослушку клиентов 15:36
Московская филармония на время отмены концертов начинает "Домашний сезон" 15:35
Машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы 15:35
Lada 4x4 получила "злую" версию 15:30
Депутат Рады из партии Зеленского заразился коронавирусом 15:28
В Нижнем Новгороде у студента из Ирака выявили коронавирус 15:28
Врачи показали под I Will Survive правила мытья рук 15:28
В Калуге москвича осудили на 13 лет за растление малолетних 15:26
Более 85% музеев признают необходимость цифровой трансформации 15:24
В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 150 человек 15:23
Юрий Лоза отрецензировал фильм "Жажда смерти" 15:23
В Севастополе состоялся автомотопробег в честь 6-летия Крымской весны 15:20
Директор "Славянского базара" рассказал, будет ли отменен фестиваль 15:19
Мишустин обновил состав Набсовета АНО "Цифровая экономика" 15:17
В Госдуме предложили объявить выходным 18 марта 15:14
В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции 15:13
На Кубани и в Адыгее временно ограничили работу мечетей 15:12
Учения британского спецназа в Беларуси показали на видео 15:12
Путин освободил Максименко от должности заместителя директора ФСИН 15:11
Госдума приняла во втором чтении поправки о защите капиталовложений 15:11
Коронавирус сделал воду в венецианских каналах кристально чистой 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
18.03.2020 15:37
Проект: В регионах

Власти Калуги отчитались о работе

18 марта состоялось внеочередное заседание городской думы. Были внесены поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 349,4 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета и неналоговых доходов.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

85 миллионов 162 тысячи рублей выделяется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 249 миллионов 144 тысячи рублей будет выделено на строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта "Строительство объезда города Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку" до улицы Серафима Туликова.

5 миллионов 159 тысяч рублей выделяется на ремонт жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. Также производится перераспределение средств в рамках ранее утвержденных параметров.

11,3 млн. рублей выделяется на финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения. 21,7 млн. рублей будет направлено на благоустройство общественных территорий.

Фото: Калужская городская дума
Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

Депутаты заслушали отчет о результатах деятельности городского головы и городской управы города Калуги в 2019 году и задачах на 2020 год. Временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов представил парламентариям информацию об основных показателях социально-экономического развития Калуги, жилищном строительстве, развитии социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройстве, ремонте дорог и создании комфортной городской среды.

По итогам 2019 года бюджет города Калуги исполнен по доходам в сумме 13 млрд. 912 млн. рублей. Расходы бюджета составили 14 млрд. 357 млн. рублей. Основная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы и составила 8 млрд. 320 млн. рублей или 58 % от общего объема расходов бюджета.

Общие расходы на выплату социальных пособий и компенсаций составили в 2019 году 1,9 млрд. рублей. В 2020 году на эти цели планируется выделить более 2,2 млрд. рублей.

В 2019 году был выполнен ремонт 29 дорог протяженностью 55,3 км.

С IV квартала 2019 года уборка всех городских дорог осуществляется силами МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление". С этой целью за счет средств городского и областного бюджетов на условиях финансового лизинга приобретено 117 единиц уборочной техники, для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств использовано 149 миллионов рублей. Работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений будет продолжена.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге обсудили проект "Генеральная уборка"

Калуга третий год подряд участвовала в федеральном приоритетном проекте "Формирование современной городской среды". Всего на реализацию программы было выделено 92 миллиона рублей. По предложениям депутатов Городской Думы в 2019 году по 49 адресам были установлены детские игровые комплексы. 254 миллиона рублей в прошлом году было выделено на исполнение решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов. Кроме того, за счет Фонда капитального ремонта проведен капитальный ремонт в 122 многоквартирных домах на общую сумму 478 миллионов рублей.

В 2019 году началось расселение семи многоквартирных домов признанных аварийными в 2012 году. Всего по первому этапу программы будут переселены 56 семей. Как отметил Дмитрий Денисов, расселение аварийных домов является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Всего в Калуге аварийными и подлежащими сносу признаны 194 многоквартирных дома, для их расселения требуются значительные средства.

По словам градоначальника, основной акцент в этом вопросе будет сделан реализацию проектов развития застроенных территорий с привлечением внебюджетных средств.

В ходе реализации проектов планируется также расселение домов не признанных аварийными, но имеющих высокую степень износа.

В прошедшем году Калуга добилась значительных успехов в развитии системы общего и дошкольного образования. Был открыт второй корпус школы № 6 на ул. 65 лет Победы, рассчитанный на 1000 учеников. На Правом берегу введен в эксплуатацию новый детский сад "Кнопочка" на 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, выкуплены образовательные учреждения для детей раннего возраста: в микрорайоне "Европейский квартал" на 120 мест и в микрорайоне "Турынино" - на 60 мест. Работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: Калужская городская дума
Бюджет Калуги вырос на 5,2 миллиона рублей

В 2020 году запланированы к приобретению в муниципальную собственность детский сад на 100 мест на улице Дорожная, детский сад в микрорайоне Дубрава на 240 мест и школа в микрорайоне Кубяка на 1600 мест. Дмитрий Денисов поблагодарил депутатов за конструктивное сотрудничество, выразив особую благодарность за активное участие в общественной жизни города и помощь городской управе главе Ассоциации ТОС Эльвире Капитоновой, руководителю Общественного центра ЖКХ Татьяне Коняхиной и руководителю калужского регионального отделения ветеранской организации "Боевое братство" Андрею Голубеву.

Отчет о результатах деятельности городского головы и городской управы города Калуги был принят.

- Депутаты положительно оценили результаты работы городской управы, в 2019 году действительно было сделано очень многое для дальнейшего социально-экономического развития нашего города, - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - приоритетными задачами в 2020 году станет капитальный ремонт жилого фонда, расселение аварийных домов, ремонт дорог, строительство объектов социально-культурной сферы, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Важнейшим критерием нашей работы является мнение жителей, их социальное самочувствие. Поэтому одной из ключевых задач городских властей будет обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойная работа предприятий коммунальной сферы. Также необходимо будет принять все необходимые меры для устранения нарушений, которые допускают в своей работе отдельные управляющие компании. Депутаты городской думы продолжат осуществлять контроль за реализацией национальных проектов и муниципальных программ.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля
Черногория дала согласие на возвращение российских туристов
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года