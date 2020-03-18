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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-заведующая магаданским детсадом сбежала в Сочи, украв миллион

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Магадана стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, она, будучи заведующей одним из детских садов города, фиктивно трудоустроила воспитательницами двух колымчанок.

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"Она давала указания подчиненным изготавливать документы, свидетельствующие о работе указанных лиц, утверждала своей подписью табели учета рабочего времени, которые являлись основанием для ежемесячного начисления и выплаты им заработной платы", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

Зарплату 54-летняя женщина присваивала себе. Таким образом она похитила более миллиона рублей, а затем сбежала и была объявлена в межгосударственный розыск.

15 марта ее задержали в международном аэропорту Сочи при попытке вылететь из страны. Сейчас фигурантка дела находится под стражей, вскоре ее этапируют в Магадан.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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