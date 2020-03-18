Глава департамента ветеринарии Якутии уволен после скандала

Руководитель департамента ветеринарии Якутии Василий Бураев освобожден от должности.

Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Twitter. О причине увольнения ничего не сказано, но отставке чиновника предшествовал скандал с массовым усыплением собак и кошек, содержавшихся в пункте передержки безнадзорных животных в Якутске.

В течение трех дней (5 - 7 марта) там были усыплены 153 собаки и 48 кошек. В ветеринарном ведомстве сообщили, что все эти животные контактировали с бешеной собакой.

Массовое умерщвление животных вызвало протесты зоозащитников. Созданная при правительстве республики комиссия, в которую вошли представители общественности, не обнаружила допущенных ветеринарами нарушений - за исключением того, что им поставили в вину недостаточное информирование населения об угрозе распространения бешенства. Сейчас проверки причин и обстоятельств произошедшего продолжают прокуратура и полиция.