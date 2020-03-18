На Сахалине пристава-исполнителя обвинили во взяточничестве

Пристав-исполнитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области и ее бывший коллега стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области, женщину, находившуюся на ответственном посту, обвинили в трех эпизодах получения незаконного вознаграждения, а экс-пристава - в посредничестве во взяточничестве.

По предварительной версии, с конца 2019 по февраль 2020 года пристав-исполнитель незаконно прекратила несколько исполнительных производств. За это при посредничестве бывшего коллеги она получила 375 тысяч рублей.

Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательств, выявлению новых преступных эпизодов.