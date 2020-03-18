В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека

В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.

Как сообщила на своей странице в Instagram пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии, прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили открытый огонь в одной из квартир на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были эвакуированы 18 человек, проживающих в четвертом подъезде. Трое пострадавших (два взрослых и ребенок) были доставлены в медицинские учреждения.

В результате пожара повреждены две квартиры. На месте происшествия работает дознаватель.

В сообщении ничего не говорится о возможных причинах пожара. Однако очевидцы, жители соседних домов утверждают, что ему предшествовал взрыв. Возможно, взорвался бытовой газ.