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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека

Текст: Владимир Таюрский

В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.

В Уфе в двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа

Как сообщила на своей странице в Instagram пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии, прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили открытый огонь в одной из квартир на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были эвакуированы 18 человек, проживающих в четвертом подъезде. Трое пострадавших (два взрослых и ребенок) были доставлены в медицинские учреждения.

В результате пожара повреждены две квартиры. На месте происшествия работает дознаватель.

В сообщении ничего не говорится о возможных причинах пожара. Однако очевидцы, жители соседних домов утверждают, что ему предшествовал взрыв. Возможно, взорвался бытовой газ.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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