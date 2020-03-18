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18.03.2020 04:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье адвоката и следователя осудили за взятку

Текст: Артем Красиков

В Белогорске Амурской области вынесли приговор полицейскому и адвокату, обвиняемых в получении взятки и покушении на посредничество во взяточничестве (статьи 290 и 291 УК РФ).

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Как установлено в суде, защитница, действуя в интересах мужа своей доверительницы, передала 100 тысяч рублей следователю за прекращение уголовного дела. Мужчина, находясь за рулем автомобиля, сбил пешехода, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Во время передачи денег злоумышленников задержали сотрудники областного УФСБ.

В итоге суд приговорил следователя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Адвокату назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы, штрафа в 200 тысяч рублей. Реальное отбывание назначенного наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой четырнадцатилетнего возраста.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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