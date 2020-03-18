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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирус - горько

В Приамурье на регистрацию брака позовут не более 15 человек
Текст: Артем Красиков (Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Ситуация с распространением коронавируса добралась и до ЗАГСов. Оценив риски, в Амурской области управление записи актов гражданского состояния рекомендовало брачующимся приглашать на регистрацию не более 15 человек. Хотя иногда поздравить молодых в не очень большое помещение приходят и 40, и 50 гостей.
Дизайнеры уже разработали наряд для невест с учетом борьбы с распространением коронавируса. Фото: РИА Новости Дизайнеры уже разработали наряд для невест с учетом борьбы с распространением коронавируса. Фото: РИА Новости
Дизайнеры уже разработали наряд для невест с учетом борьбы с распространением коронавируса. Фото: РИА Новости

По словам начальника управления Натальи Томиловой, это только рекомендация и призыв подумать о своем здоровье. Никто на входе в зал бракосочетания подсчитывать количество приглашенных не намерен.

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- Наше предложение согласовано с Роспотребнадзором, ведь 15-20 человек - это одна церемония, а следом за ними другая. Следующая пара с "группой поддержки" уже ждет своей очереди и плюс наши сотрудники. В целом получается как минимум 50 человек в одном помещении. Всегда на мероприятиях много детей, даже младенцев, да и невесты тоже иногда бывают в интересном положении, - объясняет Наталья Сергеевна.

В итоге обычная регистрация брака превращается в массовое мероприятие, где по традиции присутствуют как дети, так и люди преклонного возраста. Поэтому беспокойство руководства понятно. Но окончательное решение принимают только сами "молодые".

Тем временем

В Ульяновской области руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Жанна Назарова выступила в Сети с обращением ко всем жителям Ульяновска и области с просьбой "использовать электронный способ подачи заявлений на регистрацию актов гражданского состояния через Единый портал государственных услуг, избегая личного посещения органов ЗАГС".

Кроме того, при торжественной регистрации заключения брака молодоженам рекомендуется определить число приглашенных гостей не более 10 человек.

Подготовил Алексей Юхтанов

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