Благодаря нацпроекту в Прикамье открылся новый корпус детсада

В селе Лобаново открылся новый корпус детского сада "Солнечный город", который позволит принимать дополнительно 80 малышей.

Планируется, что ребята начнут в него ходить уже на следующей неделе. Жителей села с долгожданным открытием нового корпуса поздравил временно исполняющий обязанности Пермского края Дмитрий Махонин.

- Вы долго ждали, чтобы очередь в детские сады сократилась. В Пермском крае действует целая программа строительства детсадов: до 2022 года мы должны построить и передать ребятам 36 детских садов, 20 из которых уже введены, - сказал он. - Сегодня мы открываем корпус на 80 мест. Желаю, чтобы детский сад стал местом притяжения - чтобы здесь были игры, хорошие игрушки, музыкальные классы, чтобы ребята ходили сюда с удовольствием. Чтобы они вспоминали всю жизнь свой детский сад, своих воспитателей.

Дмитрий Махонин поздравил малышей и их родителей с новосельем. В честь открытия нового корпуса детскому саду вручили сертификат на приобретение интерактивного оборудования на 200 тысяч рублей.

Мама Любы и Нади Анна Сотуленко рассказала, что открытия нового корпуса в Лобаново ждали давно.

- Дети ходят, все рассматривают, хотят поскорее прийти сюда заниматься. А я теперь могу выйти на работу на всю неделю, - поделилась мама двух дочек. Воспитатель Татьяна Надеждина рассказала, что детки пойдут в новые группы уже в понедельник.

- В моей группе будет 29 малышей от трех до четырех лет. В понедельник с ними уже познакомимся, - говорит она.

В новом корпусе четыре групповых ячейки, буфет-раздаточная, медицинский блок, музыкально-спортивный зал, кабинеты узких специалистов. На прилегающей к объекту территории оборудовали современную игровую площадку, построили веранды. Новый корпус построен благодаря поддержке нацпроекта "Демография", инициированного президентом России.

Отметим, в Пермском крае ведется активное строительство социальных объектов. За три года в регионе была сдано 16 детских садов. В 2019-2020 годы должно быть построено 25 детских садов. Объекты возводятся, в том числе, в рамках нацпроектов "Демография". На сегодня построено девять детсадов, включая новое здание в Лобаново. До конца этого года будут возведены еще 16 детских садов на 3 тысячи мест. Ознакомиться со всеми строящимися социальными объектами Пермского края можно на портале "Управляем вместе".